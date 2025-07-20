2025 YKS üniversite taban puanları ve başarı sıralamaları: Son Durum

YKS 2 ve 4 yıllık ön lisans ve lisans programları için verilerin açıklanıp açıklanmadığı merak konusu. Eşit Ağırlık (EA), Sözel ve Sayısal puan türlerine göre öğrenci kabul eden bölümlerin güncel sıralamaları ve puanları ne zaman netleşecek? İşte TYT, AYT ve YDT puan türleriyle öğrenci kabul eden programlarla ilgili son gelişmeler...

YKS Taban Puanları ve Sıralamaları Henüz Yayınlanmadı

YKS'ye katılan öğrenciler ve velileri, üniversite taban puanları ve başarı sıralamalarını yakından takip ediyor. Bu yıl 21-22 Haziran tarihlerinde üç farklı oturumda gerçekleştirilen YKS'nin sonuçları erişime açıldı. Lise mezunu adaylar, aldıkları puan ve başarı sırasına göre üniversite tercih süreçlerini yönetecekler. Ancak, 2 ve 4 yıllık ön lisans ile lisans programlarına ait 2025 yılı taban puanları ve başarı sıralamaları henüz kamuoyuna duyurulmadı.

Güncel Kılavuz Bekleniyor

Şu an için 2025 YKS tercih kılavuzu yayınlanmış değil. Bu nedenle, bu yıla özgü 2-4 yıllık ön lisans ve lisans üniversite taban puanları ile başarı sıralamaları da henüz erişilebilir durumda değil. Yeni tercih kılavuzu yayımlanana kadar güncel bilgilere ulaşmak isteyen adaylar, önceki yıllara ait listeleri inceleyerek fikir edinebilirler.

2 YILLIK ÜNİVERSİTELERİN ALIM YAPTIĞI EN DÜŞÜK PUANLAR (tablo 3)

4 YILLIK ÜNİVERSİTELERİN ALIM YAPTIĞI EN DÜŞÜK PUANLAR (tablo 4)

2024 TABAN PUANLARI

180-200 PUAN İLE ALIM YAPAN 2 YILLIK BÖLÜMLER

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonrası hangi puan aralığının hangi bölümlere kapı araladığı merak konusu. İşte TYT, AYT ve YDT puanlarınıza göre değerlendirebileceğiniz 2 ve 4 yıllık üniversite programları:

İlk ve Acil Yardım – Vakıf üniversitelerinde %50 burslu

Anestezi – Özel üniversiteler %50 burslu

Aşçılık – Devlet MYO’ları

Tıbbi Sekreterlik (Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik)

Elektrik

Turizm ve Otel İşletmeciliği

Dış Ticaret

Moda Tasarımı

200-220 PUAN İLE ALIM YAPAN 2 YILLIK BÖLÜMLER

Ağız ve Diş Sağlığı – Vakıf üniversiteleri %75 burslu

Fizyoterapi – Devlet MYO’ları

Bilgisayar Programcılığı

Adalet

Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri

Bankacılık ve Sigortacılık

Çocuk Gelişimi

İç Mekan Tasarımı

220-250 PUAN İLE ALIM YAPAN 2 VE 4 YILLIK BÖLÜMLER

2 Yıllıklar:

Radyoloji (Tıbbi Görüntüleme Teknikleri)

Ameliyathane Hizmetleri

Gıda Teknolojisi

İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi

4 Yıllıklar:

İlahiyat (AÖF)

Açıköğretim İşletme / İktisat

Kamu Yönetimi (Açıköğretim)

250-280 PUAN İLE ALIM YAPAN 4 YILLIK BÖLÜMLER

Hemşirelik (Vakıf %50 burslu)

Sosyoloji – Devlet üniversiteleri

Tarih – Devlet üniversiteleri

İktisat / İşletme

Rekreasyon

Coğrafya Öğretmenliği (Yüksek puanlı vakıflarda)

Halkla İlişkiler ve Tanıtım

Radyo, Televizyon ve Sinema

280-300 PUAN İLE ALIM YAPAN 4 YILLIK BÖLÜMLER

Psikoloji (Vakıf üniversiteleri %75 burslu)

Sınıf Öğretmenliği (Bazı şehirlerde devlet üniversiteleri)

İngiliz Dili ve Edebiyatı

Felsefe

Mimarlık (Vakıf %50 burslu)

Bilgisayar Mühendisliği (Açık Öğretim veya %75 burslu özel üniversiteler)

Gastronomi ve Mutfak Sanatları

300 ÜSTÜ PUAN İLE ALIM YAPAN 4 YILLIK BÖLÜMLER

Psikoloji (Devlet üniversiteleri)

PDR (Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık)

Hemşirelik (Devlet üniversiteleri)

İngilizce Öğretmenliği

Beslenme ve Diyetetik

Sınıf Öğretmenliği (Daha üst sıralarda)

Bilgisayar Mühendisliği (Orta seviye üniversiteler)

Not: Yukarıda sunulan listeler, 2024 YKS yerleştirme verileri esas alınarak hazırlanmıştır. Bu bilgiler, 2025 tercih döneminde ÖSYM'nin yayınlayacağı güncel tercih kılavuzu ile kesinlikle doğrulanmalıdır.

Unutmayın ki taban puanlar ve başarı sıralamaları her yıl; kontenjanlar, başvuru yoğunluğu ve adayların genel başarıları gibi faktörlere bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Bu nedenle, en güncel ve kesin bilgilere ulaşmak için resmi ÖSYM duyurularını takip etmek büyük önem taşır.