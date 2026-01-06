2026 KYK burs ve kredileri ne kadar oldu? Zamlı KYK bursu ne zaman yatacak?

Yeni yılın ilk Kabine Toplantısı'nın ardından kameralar karşısına geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan, öğrencilere yönelik beklenen müjdeyi duyurdu. Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) bünyesinde sağlanan burs ve öğrenim kredileri, zamlı olarak hesaplara yatırılacak.
1 2026 KYK burs ve kredileri ne kadar oldu?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine sonrası yaptığı açıklamada eğitim desteğinde vites yükselttiklerini duyurdu. Mevcut tutarlar üzerinden yapılan %33 oranındaki artışla birlikte, üniversite öğrencilerinin aylık geçim desteği lisans seviyesinde 4 bin TL barajına ulaştı.
Eğitim Seviyesine Göre Yeni Aylık Ödemeler
Ocak 2026 itibarıyla öğrencilerin Ziraat Bankası hesaplarına yatacak tutarlar şu şekilde güncellendi:
|Eğitim Kademesi
|Eski Tutar (2025)
|Yeni Tutar (2026)
|Lisans / Önlisans
|3.000 TL
|4.000 TL
|Yüksek Lisans
|6.000 TL
|8.000 TL
|Doktora
|9.000 TL
|12.000 TL
Dün gerçekleşen Beştepe'deki Kabine toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2026 için burs ve kredi miktarlarını açıkladı.
Erdoğan, "2026'da burs ve kredi miktarını yüzde 33 artışla lisans öğrencilerimizde 4 bin liraya, yüksek lisansta 8 bin liraya, doktora öğrencilerimizde 12 bin liraya yükseltiyoruz" dedi.
3 Zamlı KYK bursu ne zaman yatacak?
Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB), zamlı ödemelerin sistemde yoğunluk oluşturmaması adına T.C. kimlik numarasının son hanesine göre şu takvimi uygulayacak:
T.C. Sonu "0" Olanlar: 6 Ocak (Bugün)
T.C. Sonu "2" Olanlar: 7 Ocak
T.C. Sonu "4" Olanlar: 8 Ocak
T.C. Sonu "6" Olanlar: 9 Ocak
T.C. Sonu "8" Olanlar: 10 Ocak
Hatırlatma: Ödemeler gece yarısından itibaren Ziraat Bankası (Genç Kart) hesaplarına tanımlanmaktadır. Mobil bankacılık veya ATM’ler üzerinden kontrol edebilirsiniz.