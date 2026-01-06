2026 KYK burs ve kredileri ne kadar oldu? Zamlı KYK bursu ne zaman yatacak?

Dün gerçekleşen Beştepe'deki Kabine toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2026 için burs ve kredi miktarlarını açıkladı.

Erdoğan, "2026'da burs ve kredi miktarını yüzde 33 artışla lisans öğrencilerimizde 4 bin liraya, yüksek lisansta 8 bin liraya, doktora öğrencilerimizde 12 bin liraya yükseltiyoruz" dedi.