  2026 KYK burs ve kredileri ne kadar oldu? Zamlı KYK bursu ne zaman yatacak?

Milyonlarca üniversite öğrencisinin gözü kulağı Kabine Toplantısı’ndaydı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2026 yılı itibarıyla geçerli olacak zamlı KYK burs ve kredi tutarlarını açıkladı. Peki 2026 KYK burs ve kredileri ne kadar oldu? Zamlı KYK bursu ne zaman yatacak?


Yeni yılın ilk Kabine Toplantısı'nın ardından kameralar karşısına geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan, öğrencilere yönelik beklenen müjdeyi duyurdu. Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) bünyesinde sağlanan burs ve öğrenim kredileri,  zamlı olarak hesaplara yatırılacak.

 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine sonrası yaptığı açıklamada eğitim desteğinde vites yükselttiklerini duyurdu. Mevcut tutarlar üzerinden yapılan %33 oranındaki artışla birlikte, üniversite öğrencilerinin aylık geçim desteği lisans seviyesinde 4 bin TL barajına ulaştı.

Eğitim Seviyesine Göre Yeni Aylık Ödemeler

Ocak 2026 itibarıyla öğrencilerin Ziraat Bankası hesaplarına yatacak tutarlar şu şekilde güncellendi:

Eğitim KademesiEski Tutar (2025)Yeni Tutar (2026)
Lisans / Önlisans3.000 TL4.000 TL
Yüksek Lisans6.000 TL8.000 TL
Doktora9.000 TL12.000 TL

Dün gerçekleşen Beştepe'deki Kabine toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2026 için burs ve kredi miktarlarını açıkladı. 

Erdoğan, "2026'da burs ve kredi miktarını yüzde 33 artışla lisans öğrencilerimizde 4 bin liraya, yüksek lisansta 8 bin liraya, doktora öğrencilerimizde 12 bin liraya yükseltiyoruz" dedi. 

Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB), zamlı ödemelerin sistemde yoğunluk oluşturmaması adına T.C. kimlik numarasının son hanesine göre şu takvimi uygulayacak:

T.C. Sonu "0" Olanlar: 6 Ocak (Bugün)

T.C. Sonu "2" Olanlar: 7 Ocak

T.C. Sonu "4" Olanlar: 8 Ocak

T.C. Sonu "6" Olanlar: 9 Ocak

T.C. Sonu "8" Olanlar: 10 Ocak

Hatırlatma: Ödemeler gece yarısından itibaren Ziraat Bankası (Genç Kart) hesaplarına tanımlanmaktadır. Mobil bankacılık veya ATM’ler üzerinden kontrol edebilirsiniz.
