2026 MEB AGS ve ÖABT sınavı ertelendi mi, neden ertelendi?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan resmi açıklamada, sınav takvimindeki bu zorunlu değişikliğin gerekçesi NATO Zirvesi olarak belirtildi. Sınavın planlanan ilk tarihinde Ankara'da geniş kapsamlı uluslararası bir organizasyon olan NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi gerçekleştirilecek.

Başkent genelinde uygulanacak üst düzey güvenlik önlemleri, lojistik yoğunluk ve kamu düzeni tedbirleri nedeniyle, adayların sınav merkezlerine ulaşımda herhangi bir mağduriyet yaşamaması adına takvimde güncellemeye gidildi.

Güncel takvim: Yeni MEB AGS ve ÖABT sınavı ne zaman yapılacak?



Normal şartlar altında 12 Temmuz 2026 tarihinde uygulanması planlanan dev sınav maratonunun yeni tarihi ÖSYM tarafından ilan edildi. Yapılan takvim güncellemesine göre; hem 2026-MEB Akademi Giriş Sınavı (AGS) hem de Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) oturumları 26 Temmuz 2026 Pazar günü gerçekleştirilecek.