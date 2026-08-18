2026 YKS tercih sonuçları açıklandı! ÖSYM YKS yerleştirme sonuçları sorgulama ekranı

2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2026-YKS) tercih sonuçları erişime açıldı. Sonuçların ilan edilmesiyle milyonlarca üniversite adayı sonuçların nasıl ve nereden öğrenileceğini sorgulamaya başladı. Peki, 2026 YKS tercih sonuçları nereden ve nasıl sorgulanır? İşte YKS yerleştirme sonuçları sorgulama ekranı...
1 2026 YKS tercih sonuçları açıklandı
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 2026 YKS sonuçlarının açıklandığını şöyle duyurdu:
"Kıymetli adaylar, YKS tercih süreci tamamlandı, hayırlı olsun. Yükseköğretim programına yerleşen adaylarımızı tebrik ediyor, verimli bir eğitim süreci geçirmenizi diliyorum. Herhangi bir programa yerleşemeyen adaylarımız için ek tercih süreci yeni bir imkan olacaktır. Adaylar, yerleştirme sonuçlarına ÖSYM'nin 'ykssonuc.osym.gov.tr' adresinden erişebilecektir.
Kayıt işlemleri 24-28 Ağustos 2026 tarihleri arasında, elektronik kayıtlar ise 24-26 Ağustos 2026 tarihleri arasında yapılabilecektir. Sınava hazırlık sürecini özverili çalışmalarıyla geride bırakan adaylarımızı, adaylarımıza katkı sağlayan öğretmenlerimizi ve büyük fedakarlıklar yaparak adeta sınav sürecini adaylarla birlikte yaşayan ailelerimizi tebrik ediyorum."
2 206 YKS SONUÇ SORGULAMA EKRANI
Milyonlarca aday, YKS tercih sonuçlarını nasıl öğreneceğini merak ediyor. Adaylar, ÖSYM'nin sonuç sorgulama ekranından T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle tercih sonuçlarını öğrenebilecek.
3 Üniversite kayıt işlemleri ne zaman başlayacak?
ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, üniversite kayıt işlemlerinin 24-28 Ağustos 2026 tarihleri arasında yapılacağını duyurdu.
4 Elektronik kayıtlar ne zaman yapılacak?
Ayrıca, elektronik kayıtlar ise 24-26 Ağustos 2026 tarihleri arasında alınacak.