33. Dönem POMEM ne zaman? Sınav giriş belgesi yayınlandı mı?

33. Dönem POMEM fiziki yeterlilik sınavı adayların saniyelerle yarışacağı bu zorlu parkurda hayati önem taşıyor. Özellikle puanlama kriterleri ve parkur yerleşimi, strateji belirlemek isteyen adaylar için belirleyici olacaktır.
2026 POMEM Fiziki Yeterlilik Puan Tablosu
Sınavda 60 puan altı alan adaylar başarısız sayılmaktadır. Puanlama aralıkları şu şekildedir:
|Cinsiyet
|100 Tam Puan (Saniye)
|60 Puan - Baraj (Saniye)
|0 Puan - Başarısız (Saniye)
|Erkek Adaylar
|40 ve altı
|48
|50 ve üzeri
|Kadın Adaylar
|45 ve altı
|53
|55 ve üzeri
7 İstasyonlu Parkur Yapısı (70 Metre)
Parkur, çeviklik ve kuvveti aynı anda test eden 7 ana istasyondan oluşur. Dijital fotoselli süreölçer, siz başlangıç çizgisini geçtiğiniz an çalışmaya başlar.
Sıçrama Tahtası: Nizami çift ayak sıçrayışlar.
Lastik İçinden Geçme: Hız ve koordinasyon.
Ağırlık Taşıma: Belirlenen mesafede dubaların arasından ağırlıkla geçiş.
Takla Minderi: Teknik açıdan en çok ceza puanı alınan istasyonlardan biridir.
Slalom Koşu: Çubukların arasından seri geçişler.
Engel Etabı (Alttan-Üstten): Esneklik ve hız.
Bitiş: Fotoselden geçişle sürenin durdurulması.
Sınav Günü Hatırlatmaları
Tebliğ: Sınav giriş belgeleri eve gönderilmeyecek, www.pa.edu.tr üzerinden alınan çıktı resmi belge sayılacaktır.
Yasaklı Maddeler: Akıllı saat, telefon ve her türlü görüntü kayıt cihazı sınav merkezine alınmayacaktır.
Ön Sağlık: Fiziki parkura girmeden hemen önce ön sağlık kontrolünden (boy, kilo, endeks ve fiziksel inceleme) geçeceğinizi unutmayın.