ARA
DOLAR
44,35
0,04%
DOLAR
EURO
51,28
-0,01%
EURO
ALTIN
6491,02
0,00%
ALTIN
BIST 100
13821,97
0,49%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Eğitim
  33. Dönem POMEM ne zaman? Sınav giriş belgesi yayınlandı mı?

33. Dönem POMEM ne zaman? Sınav giriş belgesi yayınlandı mı?

Polis Akademisi Başkanlığı, 33. Dönem POMEM adaylarının heyecanla beklediği duyuruyu bugün (25 Mart 2026) yaptı. Peki 33. Dönem POMEM ne zaman? Sınav giriş belgesi yayınlandı mı?

Ekonomist
Ekonomist
[email protected]

33. Dönem POMEM ne zaman? Sınav giriş belgesi yayınlandı mı?

33. Dönem POMEM fiziki yeterlilik sınavı adayların saniyelerle yarışacağı bu zorlu parkurda hayati önem taşıyor. Özellikle puanlama kriterleri ve parkur yerleşimi, strateji belirlemek isteyen adaylar için belirleyici olacaktır.

2026 POMEM Fiziki Yeterlilik Puan Tablosu

Sınavda 60 puan altı alan adaylar başarısız sayılmaktadır. Puanlama aralıkları şu şekildedir:

Cinsiyet100 Tam Puan (Saniye)60 Puan - Baraj (Saniye)0 Puan - Başarısız (Saniye)
Erkek Adaylar40 ve altı4850 ve üzeri
Kadın Adaylar45 ve altı5355 ve üzeri

7 İstasyonlu Parkur Yapısı (70 Metre)

Parkur, çeviklik ve kuvveti aynı anda test eden 7 ana istasyondan oluşur. Dijital fotoselli süreölçer, siz başlangıç çizgisini geçtiğiniz an çalışmaya başlar.

Sıçrama Tahtası: Nizami çift ayak sıçrayışlar.

Lastik İçinden Geçme: Hız ve koordinasyon.

Ağırlık Taşıma: Belirlenen mesafede dubaların arasından ağırlıkla geçiş.

Takla Minderi: Teknik açıdan en çok ceza puanı alınan istasyonlardan biridir.

Slalom Koşu: Çubukların arasından seri geçişler.

Engel Etabı (Alttan-Üstten): Esneklik ve hız.

Bitiş: Fotoselden geçişle sürenin durdurulması.

 

 

Sınav Günü Hatırlatmaları

Tebliğ: Sınav giriş belgeleri eve gönderilmeyecek, www.pa.edu.tr üzerinden alınan çıktı resmi belge sayılacaktır.

Yasaklı Maddeler: Akıllı saat, telefon ve her türlü görüntü kayıt cihazı sınav merkezine alınmayacaktır.

Ön Sağlık: Fiziki parkura girmeden hemen önce ön sağlık kontrolünden (boy, kilo, endeks ve fiziksel inceleme) geçeceğinizi unutmayın.
0
SON HABERLER
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL