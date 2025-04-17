Açıköğretim Fakültesi (AÖF) sınav takvimi: Bahar Dönemi AÖF sınavları ne zaman, saat kaçta? Sınav süresi kaç dakika

Açıköğretim Fakültesi (AÖF) bahar dönemi sınavları bu hafta düzenlenecek iki oturum ile gerçekleşecek. Sınav öncesinde adaylar sınav süresini, sınav tarihini ve sınav saatini merak ediyorlar. Peki AÖF sınavları saat kaçta yapılacak? Kaç soru ve sınav süresi kaç dakika olacak? İşte detaylar



1 Sınav Tarihleri: 19-20 Nisan 2025

2 Oturum Saatleri: Sabah Oturumu: Saat 09:30 Öğleden Sonra Oturumu: Saat 14:00

3 Sınav Süresi ve Soru Sayısı: Her ders için 20 soru sorulacaktır. Her dersin cevaplama süresi 30 dakikadır.