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Açıköğretim Fakültesi (AÖF) sınav takvimi: Bahar Dönemi AÖF sınavları ne zaman, saat kaçta? Sınav süresi kaç dakika

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) bahar dönemi sınavları öncesinde öğrenciler, oturum saatleri ve sınav süreleri hakkında bilgi edinmek istiyor. İşte 2024-2025 öğretim yılı bahar dönemi ara sınavlarına dair detaylar

17 Nisan 2025 | 15:30
Açıköğretim Fakültesi (AÖF) sınav takvimi: Bahar Dönemi AÖF sınavları ne zaman, saat kaçta? Sınav süresi kaç dakika

Açıköğretim Fakültesi (AÖF) bahar dönemi sınavları bu hafta düzenlenecek iki oturum ile gerçekleşecek. Sınav öncesinde adaylar sınav süresini, sınav tarihini ve sınav saatini merak ediyorlar. Peki AÖF sınavları saat kaçta yapılacak? Kaç soru ve sınav süresi kaç dakika olacak? İşte detaylar
 

1 Sınav Tarihleri:

Sınav Tarihleri: 19-20 Nisan 2025

2 Oturum Saatleri:

Oturum Saatleri: Sabah Oturumu: Saat 09:30 Öğleden Sonra Oturumu: Saat 14:00

3 Sınav Süresi ve Soru Sayısı:

Sınav Süresi ve Soru Sayısı: Her ders için 20 soru sorulacaktır. Her dersin cevaplama süresi 30 dakikadır.

4 Sınav Giriş Belgeleri:

Sınav Giriş Belgeleri: Anadolu Üniversitesi, 2024-2025 Öğretim Yılı Bahar Dönemi Ara Sınavı giriş belgelerinin yayımlandığını duyurdu. Öğrenciler, sınav giriş belgelerine aşağıdaki adresten erişebilirler:http://aosogrenci.anadolu.edu.tr
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Alarko Holding temettü ödeme tarihi ve miktarı (2025)
Bugün 3 hissenin fiyatında düzeltme var
16 Nisan Borsada gün sonu rakamları: Yarın gündem yoğun
Borsada dün geri alım yapan 18 şirket
Borsa İstanbul'dan 2 hissede tedbir kararı
Borsada bugün temettü dağıtacak 2 hisse var
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Borsada dün temettü dağıtma kararı açıklayan 9 şirket
Migros temettü kararını duyurdu
Avrupakent GYO (AVPGY) kesinleşen temettü kararını açıkladı
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