ARA
DOLAR
41,28
0,11%
DOLAR
EURO
48,98
0,06%
EURO
GRAM ALTIN
4894,43
0,05%
GRAM ALTIN
BIST 100
11165,85
-0,15%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

Sular çekildi atıklar ortaya çıktı

İstanbul'un en önemli içme suyu kaynaklarından biri olan Ömerli Barajı'nda su seviyesinin düşmesiyle birlikte baraj gölünde yıllardır biriken atıklar gün yüzüne çıktı. Dron ile kaydedilen görüntülerde, baraj kıyılarında plastik şişelerden evsel atıklara kadar çok sayıda çöpün ortaya çıktığı görüldü.


Son Güncellenme:
Sular çekildi atıklar ortaya çıktı

Kuraklığın etkisiyle su seviyesinde yaşanan düşüşün ardından çirkin görüntüler ortaya çıktı. Su yüzeyinin metrelerce çekildiği barajda, balıkçıların bıraktığı ağ parçalarından plastik malzemelere kadar birçok atık gün yüzüne çıktı.

Sular çekildi atıklar ortaya çıktı-1

Uzmanlar, yaşanan su kaybına karşı tasarruf çağrısında bulunurken, doğaya bırakılan atıkların hem çevreye hem de su kaynaklarına büyük zarar verdiğini vurguladı. İstanbul'un barajlarında doluluk oranlarının kritik seviyelere indiği belirtilirken, vatandaşların su kullanımında daha duyarlı olması gerektiği ifade edildi.

0
SON HABERLER
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL