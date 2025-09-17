Sular çekildi atıklar ortaya çıktı

Kuraklığın etkisiyle su seviyesinde yaşanan düşüşün ardından çirkin görüntüler ortaya çıktı. Su yüzeyinin metrelerce çekildiği barajda, balıkçıların bıraktığı ağ parçalarından plastik malzemelere kadar birçok atık gün yüzüne çıktı.

Uzmanlar, yaşanan su kaybına karşı tasarruf çağrısında bulunurken, doğaya bırakılan atıkların hem çevreye hem de su kaynaklarına büyük zarar verdiğini vurguladı. İstanbul'un barajlarında doluluk oranlarının kritik seviyelere indiği belirtilirken, vatandaşların su kullanımında daha duyarlı olması gerektiği ifade edildi.