AGS sınav giriş belgesi açıklandı mı? 2025 AGS sınav giriş yerleri sorgulama ekranı



AGS SINAV YERLERİ AÇIKLANDI MI?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın bu yıl ilk kez düzenleyeceği Akademi Giriş Sınavı (AGS) için adayların merakla beklediği sınav giriş belgeleri henüz yayımlanmadı. Belirtilen bilgiye göre, 2025 AGS giriş belgeleri, sınav tarihinden yaklaşık 10 gün öncesinden itibaren erişime açılacak.

AGS'ye katılacak adaylar, sınav giriş belgelerini ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden elektronik ortamda edinebilecekler. Belgeye ulaşmak için T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleriyle https://ais.osym.gov.tr adresine giriş yapılması yeterli olacak.

Sınav giriş belgenizin üzerinde, adayın sınava gireceği merkez, bina, salon bilgileri ve fotoğrafı bulunacak. Bu belgenin çıktısını alarak yanınızda bulundurmanız büyük önem taşıyor.

Önemli bir diğer detay ise, adayların girecekleri her oturum için o oturuma ait ayrı bir Sınava Giriş Belgesi bulundurmak zorunda olmaları. Bu belge olmadan adayların sınavın ilgili oturumuna veya farklı bir oturuma ait belgeyle başka bir oturuma girmeleri mümkün olmayacak. Sadece sınava girilecek oturumlar için belge düzenlenecek, girilmeyecek oturumlar için belge verilmeyecek.

Sınav giriş belgelerinin yayımlanmasıyla birlikte adaylar, sınav yerleri ve detaylı oturum bilgilerine kesin olarak ulaşabilecekler.

AGS NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından bu yıl ilk kez düzenlenecek olan Akademi Giriş Sınavı (AGS) ve Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) için sınav tarihleri ve saatleri kesinleşti.

İşte sınav detayları:

Akademi Giriş Sınavı (AGS):

Tarih: 13 Temmuz 2025

Saat: 10.15

Süre: 110 dakika

Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT):

Tarih: 13 Temmuz 2025

Saat: 14.45

Süre: 90/70 dakika (branşa göre değişiklik gösterebilir)

AGS SORU DAĞILIMI VE KONULARI

Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından bu yıl ilk kez gerçekleştirilecek olan Akademi Giriş Sınavı (MEB-AGS), öğretmen adaylarının mesleki yeterliliklerini belirlemek üzere iki ana oturumdan oluşacak: Akademi Giriş Sınavı (AGS) ve Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT).

Sınavda adaylara toplamda 130 çoktan seçmeli soru yöneltilecek:

Akademi Giriş Sınavı (AGS): Bu oturumda adaylara 80 çoktan seçmeli soru sorulacak ve sınav süresi 110 dakika olacak.

Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT): Bu oturumda ise 50 çoktan seçmeli soru yer alacak. ÖABT'nin süresi, adayların branşlarına göre farklılık gösterecek:

90 Dakika: İlköğretim Matematik, Fen Bilimleri, Matematik, Fizik, Kimya/Kimya Teknolojisi Testleri

70 Dakika: Biyoloji, Türkçe, Sosyal Bilgiler, Türk Dili ve Edebiyatı, Tarih, Coğrafya, Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi/İmam-Hatip Lisesi Meslek Dersleri, Rehberlik, Sınıf Öğretmenliği, Okul Öncesi ve Beden Eğitimi Testleri

ÖABT veya Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS)/e-YDS yapılmayan öğretmenlik alanları için akademiye giriş sürecinde MEB-AGS-P1 puanı esas alınacak.