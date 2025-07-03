KoçSistem ve Honeywell'den küresel iş birliği

Türkiye’nin öncü teknoloji şirketi KoçSistem ile otomasyon, havacılığın geleceği ve enerji dönüşümü gibi üç önemli megatrend doğrultusunda gelişmiş çözümler sunan, küresel endüstriyel teknoloji şirketi Honeywell, Operasyonel Teknoloji (OT) güvenliği alanında güçlerini birleştirdi.

KoçSistem ve Honeywell, Türkiye’de bu alanda yapılan ilk ve en büyük iş birliği sayesinde, müşterilerine OT sistemlerinin kritik olduğu alanlar için etkin sibergüvenlik çözümleri sunacak. KoçSistem, Honeywell’in OT sistemleri için geliştirdiği yazılımları, güvenlik araçları ve yönetilen güvenlik hizmetlerini Türkiye ve yakın coğrafyada bulunan müşterilerinin hizmetine sunacak.

İstanbul - Dünya çapındaki büyük teknoloji üreticileriyle güçlü stratejik ortaklıklar geliştiren ve müşteri ihtiyaçlarını karşılamaya odaklı etkin bir ekosistem oluşturan KoçSistem, küresel endüstriyel teknoloji şirketi Honeywell ile “Endüstriyel Siber Güvenlik” alanında yeni bir iş birliğine imza attı. KoçSistem ve Honeywell arasında, İstanbul’da gerçekleştirilen imza törenine, KoçSistem Genel Müdürü Mehmet Ali Akarca ve Honeywell’in Türkiye ve Orta Asya Bölgesinden Sorumlu Başkanı Uygar Doyuran katıldı.

Yapılan anlaşmaya göre Honeywell’in dünya çapında bilinen, gelişmiş Operasyonel Teknoloji (OT) siber güvenlik çözümleri, KoçSistem tarafından başta Türkiye olmak üzere belirlenen coğrafi pazarlarda müşterilere sunulacak. Operasyonel Teknolojiler, karmaşık endüstriyel tesislerde yaygın olarak bulunan ve tesisin işletilmesi ile otomasyonu için kullanılan kontrol teknolojileri ve diğer sistemlerdir. KoçSistem çözümlerin danışmanlık, kurulum, teknik destek ve bakım sorumluluklarını üstlenecek. Böylece KoçSistem, Honeywell'in derin alan uzmanlığı ve teknik kabiliyetlerinden güç alarak bölge genelinde kapsamlı bir Endüstriyel Siber Güvenlik çözümleri portföyü sunabilecek.

MEHMET ALİ AKARCA: SİBER GÜVENLİK ALANINDA ÖNCÜLÜĞÜMÜZÜ SÜRDÜRÜYORUZ.

KoçSistem’in siber güvenlik çözümleri alanında Türkiye’de “ilk”leri gerçekleştirdiğinin altını çizen KoçSistem Genel Müdürü Mehmet Ali Akarca, endüstriyel siber güvenlik alanında dünyanın önde gelen şirketi Honeywell ile yaptıkları bu iş birliği ile KoçSistem’in sektörde öncülüğünü sürdürdüğünü belirterek şunları söyledi: “Birçok sektörde kapsamlı siber güvenlik hizmetlerimizle bulutta konforlu ve güvenli bir çalışma ortamı sunuyoruz. Türkiye’nin ilk Siber Güvenlik Operasyon Merkezi olan KoçSistem SOC (Security Operation Center) ile endüstriyel süreçleri siber tehditlere karşı koruyoruz. Şimdi de Operasyonel Teknoloji (OT)güvenliği alanındaki gücümüzü endüstriyel teknolojiler alanında lider bir firma olan Honeywell ile birleştirerek uçtan uca çözümler üretmeyi amaçlıyoruz. Honeywell, endüstriyel otomasyonu konusunda büyük deneyim ve gelişmiş yeteneklere sahip. BT ve OT altyapısı giderek daha fazla entegre hale geldikçe, Honeywell endüstriyel OT yapılarını korumak için güçlü siber güvenlik yetenekleri oluşturdu. Honeywell’in dünya çapındaki çözümlerini ilk etapta Türkiye’deki müşterilerimize sunacağız, daha sonra iş birliğimizi yakın coğrafyaya da taşıma amacımız var. Türkiye’de bu alanda ilk defa yapılan bu stratejik iş birliği sayesinde, özellikle endüstriyel altyapılar, enerji, üretim ve otomasyon gibi OT sistemlerinin kritik olduğu alanlar için etkin sibergüvenlik çözümleri sunabileceğiz” dedi.

UYGAR DOYURAN: BU İŞ BİRLİĞİ, ENDÜSTRİYEL SİBER GÜVENLİK İÇİN ÖNEMLİ BİR DÖNÜM NOKTASI.

"KoçSistem ile bu iş birliği, endüstriyel operasyonlar için siber güvenliği artırma taahhüdümüzde önemli bir dönüm noktasını temsil ediyor. Honeywell'in kapsamlı siber güvenlik çözüm portföyünü KoçSistem'in teknoloji teklifleri ve yerel uzmanlığıyla birleştirerek, bölgedeki müşteriler için hem BT hem de OT genelinde ilgi çekici bir siber güvenlik çözümü sunmaya hazırız." diyen Honeywell Türkiye ve Orta Asya Bölge Başkanı Uygar Doyuran sözlerini şöyle tamamladı:“Endüstriyel kontrol sistemlerinin dijital dönüşüm stratejilerinin bir parçası olarak giderek daha fazla entegre olduğu bir çağda, bu ortamları korumaya yönelik hızla artan bir ihtiyaç var. Bu ortaklık endüstriyel tesisleri siber güvenlik tehditlerinin karmaşık ortamında korumumızı ve aynı zamanda giderek gelişen yönetmeliklere uyumlarını da desteklememizi sağlıyor.”

