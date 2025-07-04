Son bir haftada 624 orman yangını çıktı

Yumaklı, Orman Genel Müdürlüğü Yangın Yönetim Merkezi'nde, dün gece orman yangınlarına ilişkin son durumu paylaştı.

Son 1 haftanın orman yangınlarıyla mücadelede çok yoğun geçtiğini belirten Yumaklı, bu yılın 6 ayında 1305'i ormanlık alanda, 1739'u da orman dışında olmak üzere toplam 3 bin 44 yangın çıktığı bilgisini verdi.

Yumaklı, bu yangınlarla Cumhuriyet tarihinin en büyük kara ve hava filosu, deneyimli 25 bin personelle mücadele ettiklerini ifade ederek, "Hava araçlarımız yaz başından bu yana 16 bin 35 sorti yaptılar ve sadece havadan 52 bin ton su atıldı. Yaklaşık 3 bin 44 yangından 624'ü sadece son 1 haftada çıktı. Yani neredeyse 5'te 1'i son 1 haftada çıktı." dedi.

Son 1 haftada İzmir'de, Sakarya'da, Hatay'da, Bilecik'te, Manisa'da, İstanbul'da ve Bursa'da çok ciddi boyutlara ulaşan yangınlarla mücadele ettiklerine işaret eden Yumaklı, "Bu illerde 20 büyük yangından, her biri hafızalara kazınan 2021 yangınları potansiyelini gördük. Dolayısıyla Cumhuriyet tarihinin en iyi hava ve kara filosu ve personeliyle müdahalelerimizle bu zorlu süreçte çok iyi sonuçlar aldık." değerlendirmesinde bulundu.

- "624 yangından 621'i kontrol altına alındı"

Yumaklı, söz konusu 624 yangının 621'ini kontrol altına aldıklarını, sadece bugün 9 büyük yangınla mücadele ettiklerini bildirdi.

Bu yangınlardan 6'sını kontrol altına aldıklarının bilgisini paylaşan Yumaklı, "Antalya, Mersin, Kırklareli, İstanbul Silivri, Adana Ceyhan, Uşak Eşme bu yangınlar kontrol altına alınmıştır." dedi.

Yumaklı, İzmir'in Çeşme ilçesindeki yangının da enerjisinin düştüğünü ve bu yangınla ilgili çok daha güzel haberler vermeyi umduklarını söyledi.

İzmir'in Ödemiş ilçesindeki yangının rüzgarın etkisiyle büyüyerek çok geniş alana hızlıca yayıldığını aktaran Yumaklı, şiddetli rüzgarın devam ettiğini ve yangınla mücadelenin sürdüğünü bildirdi.

Yumaklı, yangınlarla mücadele eden personelden birini bugün şehit verdiklerini dile getirerek, "Bir diğer arkadaşımız da şu anda entübe vaziyette hastanede. Yine Ödemiş'te 81 yaşında bir vatandaşımızı kaybettik. Hepsine Allah'tan rahmet diliyorum." diye konuştu.

Yangınlarla mücadele eden personelden morallerini düşürmemelerini isteyen Yumaklı, şunları söyledi:

"Şehidimizin ardından elbette bir görev olarak bu yangınları söndüreceğiz, onların emanetlerine sahip çıkacağız. Vatan savunması için canını veren kolluk güçlerimizden, güvenlik güçlerimizden, silahlı kuvvetlerimizden sonra en fazla şehit veren Orman Genel Müdürlüğü. İnşallah bundan sonra başka bir kardeşimizi, başka bir arkadaşımızı, vatanı için canını dişine takarak savaşan, çalışan, mücadele eden hiç kimseyi kaybetmeyiz."

Yumaklı, İzmir'deki 3 yangına, 10 uçak, 25 helikopter, arazözler, ilk müdahale araçları ile Devlet Su İşleri, Karayolları, belediyelerin bütün imkanlarıyla dahil olduklarını, Buca ve Ödemiş için müdahale ve mücadeleye devam edileceğini söyledi.

Bu süreçte toplumu manipüle edecek ölçüde dezenformasyonların kendilerini yorduğuna değinen Yumaklı, "Hiç kimsenin sahada mücadele eden arkadaşlarımızın moralini bozmaya hakkı yok. Herkes kendisine çekidüzen versin. Sadece işimize odaklanıyoruz. Sizlerden ricam, bu insanüstü mücadeleye Türkiye'nin 86 milyon vatandaşı, evladı destek versin." ifadelerini kullandı.

- Vatandaşlara orman yangını uyarısı

Yumaklı, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün ilerleyen günlerde çok şiddetli rüzgar, aşırı sıcaklık ve düşük nem uyarısı yaptığını anımsatarak, şunları kaydetti:

"Sadece bizde değil, bütün dünyada da benzer şekilde, benzer meteorolojik olaylar yaşanıyor. Lütfen dışarıda ateş yakmayın. Bir kıvılcım bile olsa, yaptığınız her neyse, bunu yapmayın. Bizi en çok yoran, savaş olarak nitelediğimiz orman yangınlarıyla mücadelede yeni cepheler açılması. Eğer bugün Buca'daki o duyarsızlık, o vurdumduymazlık, olmasaydı biz bugün Ödemiş yangınıyla ilgili sizlere güzel haberler veriyor olacaktık. Ama güçlerimiz bölündü, arkadaşlarımız yoruldu. 10 gündür bununla mücadele ediyoruz. 15 Ekim'e kadar teyakkuz halindeyiz ama bugün itibarıyla şu bir haftayı dışarıda ateş yakmadan, ateşe sebep olacak herhangi bir şeyi yapmadan geçirelim. Çıkan her yangını söndürmekle övünmek istemiyoruz, yangının çıkmamasını sağlayalım, bununla övünelim."