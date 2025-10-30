ALES 3 sınav giriş yerleri açıklandı mı? ALES 3 ne zaman, saat kaçta yapılacak?

Akademik kariyer hedefleyen adaylar için kritik bir adım olan ALES/3 2025 sınavının başvuru takvimi ÖSYM tarafından resmen duyuruldu. ÖSYM’nin resmi sınav takvimine göre, ALES/3 2025 başvuruları 7 Ekim 2025 tarihinde başladı ve 14 Ekim 2025 tarihinde sona erdi.
ALES SINAV GİRİŞ YERLERİ BELGESİ AÇIKLANDI MI?
Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'nın (ALES/3 2025) uygulama tarihi olan 23 Kasım 2025 yaklaşırken, sınav giriş yerleri belgesi henüz yayınlanmadı. ÖSYM genellikle sınav giriş belgelerini, sınav tarihinden yaklaşık 10 gün ila bir hafta önce erişime açmaktadır.
ALES/3 2025 SINAV TARİHİ
Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'nın son oturumu olan ALES/3 2025'in tarih ve uygulama detayları kesinleşmiştir:
Sınav Tarihi: 23 Kasım 2025 Pazar
Sınav Saati: 10:15
Sınav Süresi: Toplam 150 dakika
Uygulama Alanı: Türkiye genelindeki çok sayıda sınav merkezinde eş zamanlı olarak uygulanacaktır.
Giriş Kuralı: Adayların sınav binalarına en geç saat 10:00'a kadar giriş yapmaları gerekmektedir. Bu saatten sonra gelen hiçbir aday binaya alınmayacaktır.
ALES KAÇ YIL GEÇERLİ?
Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'nda (ALES) alınan puanların geçerlilik süresi, sınav sonuçlarının açıklandığı tarihten itibaren 5 (beş) yıldır.
Bu süre zarfında aldığınız ALES puanını, yüksek lisans, doktora programlarına başvurularda ve akademik personel alımlarında (Öğretim Görevlisi, Araştırma Görevlisi vb.) kullanabilirsiniz.
ALES SINAVINDA YANLIŞ DOĞRUYU GÖTÜRÜYOR MU?
ALES (Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı) sınavında yanlış cevaplar doğru cevapları götürmektedir.ALES'teki çoktan seçmeli testlerin değerlendirilmesi şu şekilde yapılmaktadır:Değerlendirme Sistemi: Cevap kâğıtları ÖSYM tarafından optik okuyucu sistemlerle taranır ve bilgisayar ortamında değerlendirilir. Puanlama Kuralı: Hesaplama yapılırken, kural gereği dört yanlış cevap bir doğru cevabı götürür. Ham Puan Hesaplaması: Adayın sınavdaki ham puanı, toplam doğru cevap sayısından, toplam yanlış cevap sayısının dörtte birinin çıkarılmasıyla belirlenir. Bu nedenle, adayların sınavda emin olmadıkları soruları yanıtlarken dikkatli olmaları önemlidir.