ALES 3 sınav giriş yerleri açıklandı mı? ALES 3 ne zaman, saat kaçta yapılacak?

ALES SINAV GİRİŞ YERLERİ BELGESİ AÇIKLANDI MI?

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'nın (ALES/3 2025) uygulama tarihi olan 23 Kasım 2025 yaklaşırken, sınav giriş yerleri belgesi henüz yayınlanmadı. ÖSYM genellikle sınav giriş belgelerini, sınav tarihinden yaklaşık 10 gün ila bir hafta önce erişime açmaktadır.

ALES/3 2025 SINAV TARİHİ

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'nın son oturumu olan ALES/3 2025'in tarih ve uygulama detayları kesinleşmiştir:

Sınav Tarihi: 23 Kasım 2025 Pazar

Sınav Saati: 10:15

Sınav Süresi: Toplam 150 dakika

Uygulama Alanı: Türkiye genelindeki çok sayıda sınav merkezinde eş zamanlı olarak uygulanacaktır.

Giriş Kuralı: Adayların sınav binalarına en geç saat 10:00'a kadar giriş yapmaları gerekmektedir. Bu saatten sonra gelen hiçbir aday binaya alınmayacaktır.