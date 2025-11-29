ALES sınav sonuçları ÖSYM AİS sorgulama ekranı: 2025 ALES sonuçları açıklandı mı?

ÖSYM’nin 2025 sınav takvimine göre, 6 Temmuz 2025 tarihinde uygulanan 2025-ALES/3 sınavının sonuçları 12 Aralık 2025 Cuma günü ilan edilecek. Adaylar, sınav sonuçlarını ÖSYM’nin resmi internet sitesi olan “sonuc.osym.gov.tr” adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleri ile sorgulayabilecek. Ayrıca, ÖSYM’nin mobil uygulaması üzerinden de sonuçlara hızlı ve güvenli bir şekilde erişim sağlanabilecek.