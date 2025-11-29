ALES sınav sonuçları ÖSYM AİS sorgulama ekranı: 2025 ALES sonuçları açıklandı mı?

ÖSYM tarafından düzenlenen Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı’nın üçüncü oturumu tamamlandı. Şimdi ise adayların gündeminde “ALES sonuçları sorgulama” işlemleri yer alıyor. Akademik kariyer hedefleyen adaylara sınavda sayısal ve sözel testlerden oluşan 50’şer soru soruldu ve 150 dakika süre verildi. ALES sonuçları, ÖSYM AİS sayfası üzerinden sorgulanabilecek. Peki; ALES sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte o tarih.
1 ALES/3 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ÖSYM’nin 2025 sınav takvimine göre, 6 Temmuz 2025 tarihinde uygulanan 2025-ALES/3 sınavının sonuçları 12 Aralık 2025 Cuma günü ilan edilecek. Adaylar, sınav sonuçlarını ÖSYM’nin resmi internet sitesi olan “sonuc.osym.gov.tr” adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleri ile sorgulayabilecek. Ayrıca, ÖSYM’nin mobil uygulaması üzerinden de sonuçlara hızlı ve güvenli bir şekilde erişim sağlanabilecek.
2 ALES/3 SONUÇ SORGULAMA NASIL YAPILIR?
ALES/3 sınav sonuçları, yalnızca dijital ortamda açıklanacak ve basılı sonuç belgesi adayların adreslerine gönderilmeyecek. Adaylar, sınav sonuçlarını öğrenmek için şu adımları takip edebilir: ÖSYM’nin resmi sonuç sorgulama sayfası “sonuc.osym.gov.tr” adresine girin. T.C. Kimlik Numaranız ve ÖSYM aday şifrenizle sisteme giriş yapın.
3 ÖSYM AİS SAYFASI ÜZERİNDEN KONTROL EDEBİLİRSİNİZ
Alternatif olarak, e-Devlet üzerinden ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi’ne erişerek sonuçlarınızı kontrol edebilirsiniz. ÖSYM Mobil uygulamasını indirerek de sonuçlarınıza hızlıca ulaşabilirsiniz. Sonuç belgelerinde, adayların sayısal ve sözel testlerdeki doğru ve yanlış cevap sayıları, ALES puanları ve başarı sıraları yer alacak. Ayrıca, ÖSYM’nin “Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi” ile sınav sonuç belgelerinin doğruluğu, rastgele üretilen bir kontrol kodu ile teyit edilebilecek.