AÖF sınav tarihleri: Anadolu Üniversitesi AÖF 2025-2026 sınavları ne zaman?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) tarafından 2025-2026 eğitim öğretim yılı sınav tarihleri resmen açıklandı. Açıklanan takvimle birlikte, Açık Öğretim Fakültesi öğrencileri için Güz dönemi vize (ara sınav) ve final (dönem sonu) sınavlarının tarihleri kesinleşti.
2025-2026 AÖF Sınav Takvimi
AÖF sınav tarihleri, Anadolu Üniversitesi’nin akademik takviminde yayımlandı.
|Sınav Türü
|Sınav Tarihleri
|Güz Dönemi Ara Sınavı3
|06 – 07 Aralık 20254
|Güz Dönemi Dönem Sonu Sınavı5
|17 – 18 Ocak 20266
|Bahar Dönemi Ara Sınavı7
|04 – 05 Nisan 20268
|Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı9
|09 – 10 Mayıs 202610
|Yaz Okulu Sınavı11
|22 Ağustos 202612
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) Güz Dönemi kayıt yenileme süreci tamamlandı.
Kayıt yenileme işlemleri 6 Ekim 2025 Pazartesi günü başladı.
Öğrenciler, işlemlerini 22 Ekim 2025 tarihine kadar tamamladı.
AÖF nedir?
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF), Türkiye'de uzaktan eğitim sistemiyle yükseköğretim hizmeti sunan en köklü ve büyük fakültelerden biridir.
Temel Tanımı ve Amacı:
Uzaktan Eğitim Modeli: AÖF, öğrenci, öğretim elemanı ve eğitim araçlarını iletişim teknolojileri (internet, basılı materyaller, e-Kampüs sistemi vb.) ile bir araya getirerek farklı mekânlardaki bireylere eğitim imkânı sunar. Bu, öğrencilerin fiziksel olarak her gün derslere katılma zorunluluğunu ortadan kaldırır.
Eğitimde Fırsat Eşitliği: En temel misyonu, coğrafi konum, yaş, çalışma hayatı, fiziksel veya görme/işitme engeli gibi kısıtlamaları olan vatandaşlar dahil, eğitimde fırsat eşitliğini sağlamaktır.
Kuruluş Yılı: AÖF, 1982 yılında kurulmuştur.
Programlar: İki yıllık (önlisans) ve dört yıllık (lisans) çok sayıda program seçeneği sunar. Örnek programlar arasında Acil Durum ve Afet Yönetimi, Aşçılık, Bankacılık ve Sigortacılık gibi önlisans programları bulunmaktadır.
Sınavlar: Öğrenciler, eğitimlerini takip etmelerine rağmen, belirlenen tarihlerde yüz yüze sınavlara (Vize ve Final) girmek zorundadırlar. Bu sınavlar Türkiye'nin birçok il ve ilçesindeki belirlenen merkezlerde yapılır.
Önemli Özellikleri:
İkinci Üniversite: Lise mezunları için YKS (Yükseköğretim Kurumları Sınavı) ile öğrenci alımının yanı sıra, üniversite mezunlarına (lisans veya önlisans) sınavsız olarak ikinci üniversite okuma imkânı da sunar.
Uluslararası Geçerlilik: Bologna Kriterleri'ne uygun olarak diploma eki vermesi sayesinde, AÖF mezunları uluslararası üniversitelerde yüksek lisans ve doktora programlarına kabul edilme şansına sahiptir.