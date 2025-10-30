ARA
DOLAR
41,97
0,07%
DOLAR
EURO
48,66
0,01%
EURO
GRAM ALTIN
5410,85
2,09%
GRAM ALTIN
BIST 100
10837,30
-0,31%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Eğitim
  • AÖF sınav tarihleri: Anadolu Üniversitesi AÖF 2025-2026 sınavları ne zaman?

AÖF sınav tarihleri: Anadolu Üniversitesi AÖF 2025-2026 sınavları ne zaman?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) 2025-2026 eğitim öğretim yılına ait akademik takvimi yayımlandı. Öğrencilerin sınav günlerini kaçırmaması için sınav tarihlerine göz atması gerekiyor. Peki Anadolu Üniversitesi AÖF 2025-2026 sınavları ne zaman?


AÖF sınav tarihleri: Anadolu Üniversitesi AÖF 2025-2026 sınavları ne zaman?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) tarafından 2025-2026 eğitim öğretim yılı sınav tarihleri resmen açıklandı. Açıklanan takvimle birlikte, Açık Öğretim Fakültesi öğrencileri için Güz dönemi vize (ara sınav) ve final (dönem sonu) sınavlarının tarihleri kesinleşti. 

2025-2026 AÖF Sınav Takvimi

AÖF sınav tarihleri, Anadolu Üniversitesi’nin akademik takviminde yayımlandı. 

Sınav TürüSınav Tarihleri
Güz Dönemi Ara Sınavı306 – 07 Aralık 20254
Güz Dönemi Dönem Sonu Sınavı517 – 18 Ocak 20266
Bahar Dönemi Ara Sınavı704 – 05 Nisan 20268
Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı909 – 10 Mayıs 202610
Yaz Okulu Sınavı1122 Ağustos 202612

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) Güz Dönemi kayıt yenileme süreci tamamlandı.

Kayıt yenileme işlemleri 6 Ekim 2025 Pazartesi günü başladı.

Öğrenciler, işlemlerini 22 Ekim 2025 tarihine kadar tamamladı.

AÖF nedir?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF), Türkiye'de uzaktan eğitim sistemiyle yükseköğretim hizmeti sunan en köklü ve büyük fakültelerden biridir.

Temel Tanımı ve Amacı:

Uzaktan Eğitim Modeli: AÖF, öğrenci, öğretim elemanı ve eğitim araçlarını iletişim teknolojileri (internet, basılı materyaller, e-Kampüs sistemi vb.) ile bir araya getirerek farklı mekânlardaki bireylere eğitim imkânı sunar. Bu, öğrencilerin fiziksel olarak her gün derslere katılma zorunluluğunu ortadan kaldırır.

Eğitimde Fırsat Eşitliği: En temel misyonu, coğrafi konum, yaş, çalışma hayatı, fiziksel veya görme/işitme engeli gibi kısıtlamaları olan vatandaşlar dahil, eğitimde fırsat eşitliğini sağlamaktır.

Kuruluş Yılı: AÖF, 1982 yılında kurulmuştur.

Programlar: İki yıllık (önlisans) ve dört yıllık (lisans) çok sayıda program seçeneği sunar. Örnek programlar arasında Acil Durum ve Afet Yönetimi, Aşçılık, Bankacılık ve Sigortacılık gibi önlisans programları bulunmaktadır.

Sınavlar: Öğrenciler, eğitimlerini takip etmelerine rağmen, belirlenen tarihlerde yüz yüze sınavlara (Vize ve Final) girmek zorundadırlar. Bu sınavlar Türkiye'nin birçok il ve ilçesindeki belirlenen merkezlerde yapılır.

Önemli Özellikleri:

İkinci Üniversite: Lise mezunları için YKS (Yükseköğretim Kurumları Sınavı) ile öğrenci alımının yanı sıra, üniversite mezunlarına (lisans veya önlisans) sınavsız olarak ikinci üniversite okuma imkânı da sunar.

Uluslararası Geçerlilik: Bologna Kriterleri'ne uygun olarak diploma eki vermesi sayesinde, AÖF mezunları uluslararası üniversitelerde yüksek lisans ve doktora programlarına kabul edilme şansına sahiptir.
0
SON HABERLER
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL