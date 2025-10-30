AÖF sınav tarihleri: Anadolu Üniversitesi AÖF 2025-2026 sınavları ne zaman?

AÖF nedir?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF), Türkiye'de uzaktan eğitim sistemiyle yükseköğretim hizmeti sunan en köklü ve büyük fakültelerden biridir.

Temel Tanımı ve Amacı:

Uzaktan Eğitim Modeli: AÖF, öğrenci, öğretim elemanı ve eğitim araçlarını iletişim teknolojileri (internet, basılı materyaller, e-Kampüs sistemi vb.) ile bir araya getirerek farklı mekânlardaki bireylere eğitim imkânı sunar. Bu, öğrencilerin fiziksel olarak her gün derslere katılma zorunluluğunu ortadan kaldırır.

Eğitimde Fırsat Eşitliği: En temel misyonu, coğrafi konum, yaş, çalışma hayatı, fiziksel veya görme/işitme engeli gibi kısıtlamaları olan vatandaşlar dahil, eğitimde fırsat eşitliğini sağlamaktır.

Kuruluş Yılı: AÖF, 1982 yılında kurulmuştur.

Programlar: İki yıllık (önlisans) ve dört yıllık (lisans) çok sayıda program seçeneği sunar. Örnek programlar arasında Acil Durum ve Afet Yönetimi, Aşçılık, Bankacılık ve Sigortacılık gibi önlisans programları bulunmaktadır.

Sınavlar: Öğrenciler, eğitimlerini takip etmelerine rağmen, belirlenen tarihlerde yüz yüze sınavlara (Vize ve Final) girmek zorundadırlar. Bu sınavlar Türkiye'nin birçok il ve ilçesindeki belirlenen merkezlerde yapılır.

Önemli Özellikleri:

İkinci Üniversite: Lise mezunları için YKS (Yükseköğretim Kurumları Sınavı) ile öğrenci alımının yanı sıra, üniversite mezunlarına (lisans veya önlisans) sınavsız olarak ikinci üniversite okuma imkânı da sunar.

Uluslararası Geçerlilik: Bologna Kriterleri'ne uygun olarak diploma eki vermesi sayesinde, AÖF mezunları uluslararası üniversitelerde yüksek lisans ve doktora programlarına kabul edilme şansına sahiptir.