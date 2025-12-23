AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2025 Açık lise MEB AÖL sınav sonuçları nereden öğrenilecek?

Soru ve Cevap Anahtarları Sınav soruları ve cevap anahtarlarının 24 Aralık 2025 Çarşamba günü (yarın) yayımlanması bekleniyor. Adaylar, MEB’in resmi internet sitesi üzerinden bu belgelere ulaşarak kendi cevaplarını kontrol edip tahmini puanlarını hesaplayabilecekler.