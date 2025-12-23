AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2025 Açık lise MEB AÖL sınav sonuçları nereden öğrenilecek?

Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 1. dönem sınavlarını tamamlayan öğrenciler için heyecanlı bekleyiş başladı. Milli Eğitim Bakanlığı'nın güncel takvimine göre süreç şu şekilde ilerleyecek:
Soru ve Cevap Anahtarları Sınav soruları ve cevap anahtarlarının 24 Aralık 2025 Çarşamba günü (yarın) yayımlanması bekleniyor. Adaylar, MEB’in resmi internet sitesi üzerinden bu belgelere ulaşarak kendi cevaplarını kontrol edip tahmini puanlarını hesaplayabilecekler.
Sınav Sonuçlarının İlanı MEB takviminde belirtilen tarihe göre 1. dönem sınav sonuçları 20 Ocak 2026 tarihinde adayların erişimine açılacak. Öğrenciler sonuçlarını AÖL Bilgi Yönetim Sistemi üzerinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle sorgulayabilecek.