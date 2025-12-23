ARA
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 20-21 Aralık 2025 tarihlerinde üç oturum halinde gerçekleştirilen AÖL 1. Dönem yazılı sınavlarının ardından, sonuçlar için beklenen takvim netleşti. Peki AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2025 Açık lise MEB AÖL sınav sonuçları nereden öğrenilecek?


Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 1. dönem sınavlarını tamamlayan öğrenciler için heyecanlı bekleyiş başladı. Milli Eğitim Bakanlığı'nın güncel takvimine göre süreç şu şekilde ilerleyecek:

Soru ve Cevap Anahtarları Sınav soruları ve cevap anahtarlarının 24 Aralık 2025 Çarşamba günü (yarın) yayımlanması bekleniyor. Adaylar, MEB’in resmi internet sitesi üzerinden bu belgelere ulaşarak kendi cevaplarını kontrol edip tahmini puanlarını hesaplayabilecekler.

 

Sınav Sonuçlarının İlanı MEB takviminde belirtilen tarihe göre 1. dönem sınav sonuçları 20 Ocak 2026 tarihinde adayların erişimine açılacak. Öğrenciler sonuçlarını AÖL Bilgi Yönetim Sistemi üzerinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle sorgulayabilecek.

 

2. Dönem Kayıt Yenileme İlk dönem sınavlarının ardından, 2025-2026 eğitim öğretim yılı 2. dönem kayıt yenileme ve yeni kayıt işlemlerinin de sonuçların açıklanmasını takip eden günlerde, yani Ocak ayı sonunda başlaması öngörülüyor.
