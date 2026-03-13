Veriler belli oldu: Konut satışlarında yukarı yönlü seyir devam ediyor

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2026 yılı Şubat ayına ilişkin konut ve iş yeri istatistiklerini açıkladı. Buna göre, Türkiye genelinde ilk el konut satış sayısı Şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5,9 oranında artarak 37 bin 785 oldu.

İkinci el konut satışları ise Şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6 oranında artarak 86 bin 764 oldu. Toplam konut satışları içinde ilk el konut satışlarının payı yüzde 30,3, ikinci el konut satışlarının payı ise yüzde 69,7 oldu.

İpotekli konut satışlarında artış

Türkiye genelinde ipotekli konut satışları Şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 42,3 oranında artarak 25 bin 35 oldu. Diğer konut satışları ise Şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 0,5 oranında azalarak 99 bin 514 oldu.

Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 20,1 diğer satışların payı yüzde 79,9 olarak gerçekleşti.

Takvim etkilerinden arındırılmış ilk el konut satışları Şubatta arttı

Takvim etkilerinden arındırılmış serilerde, bir önceki yılın aynı ayına göre ilk el konut satışları yüzde 5,8, ikinci el konut satışları yüzde 5,9 arttı.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış serilerde ise bir önceki aya göre ilk el konut satışları yüzde 0,2 azalırken, ikinci el konut satışları yüzde 2,9 oranında artış gösterdi.

Yabancılara konut satışı azaldı

Yabancılara yapılan konut satışları Şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,9 oranında azalarak bin 506 oldu. Şubat ayında toplam konut satışları içinde yabancılara yapılan konut satışının payı yüzde 1,2 olarak gerçekleşti.

Ocak-Şubat döneminde yabancılara yapılan konut satışları ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 12,1 oranında azalarak 2 bin 812 olarak açıklandı.

Şubat ayında ülke uyruklarına göre en fazla konut satışı sırasıyla 191 ile Rusya Federasyonu, 131 ile İran ve 106 ile Irak vatandaşlarına yapıldı.

İlk el iş yeri satışları 3 bin 981 oldu

Türkiye genelinde ilk el iş yeri satış sayısı Şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5,2 oranında azalarak 3 bin 981 oldu. İkinci el iş yeri satışları ise Şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 0,4 oranında artarak 11 bin 88 olarak açıklandı.

İpotekli iş yeri satışlarında artış

Türkiye genelinde ipotekli iş yeri satışları Şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 62,8 oranında artarak 692 oldu. Diğer iş yeri satışları ise Şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3 oranında azalarak 14 bin 377 olarak açıklandı.

Takvim etkilerinden arındırılmış ilk el iş yeri satışları Şubat ayında azaldı

Takvim etkilerinden arındırılmış serilerde, bir önceki yılın aynı ayına göre ilk el iş yeri satışları yüzde 5,2 azalırken, ikinci el iş yeri satışları yüzde 0,4 arttı.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış serilerde ise bir önceki aya göre ilk el iş yeri satışları yüzde 0,4 azalış gösterdi. İkinci el iş yeri satışları ise yüzde 4,1 arttı.