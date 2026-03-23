  AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2026 MEB AÖL sonuç tarihi

AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2026 MEB AÖL sonuç tarihi

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 14-15 Mart 2026 tarihlerinde gerçekleştirilen Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 2. Dönem sınavlarının ardından, sonuçlar için takvim netleşti. Peki AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2026 MEB AÖL sonuç tarihi

AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2026 MEB AÖL sonuç tarihi

14-15 Mart 2026 tarihlerinde üç oturumda tamamlanan Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 2. dönem sınavlarının ardından, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayınlanan takvimle sonuç tarihi netleşmiş durumda. 

1 AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak

AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak

MEB'in 2025-2026 eğitim öğretim yılı çalışma takvimine göre; AÖL 2. dönem sınav sonuçları 22 Nisan 2026 Çarşamba günü ilan edilecek.

AÖL sonuçları nasıl sorgulanır?

Öğrenciler, sonuçlar açıklandığı andan itibaren T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile sisteme giriş yaparak puanlarını görüntüleyebilecekler:

Sorgulama Adresi: aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx

Alternatif: MEB'in resmi internet adresleri üzerinden de sonuç ekranına yönlendirme yapılacaktır.

 

 

AÖL Soru ve Cevap Anahtarı Hatırlatması

Sınavın hemen ardından 18 Mart tarihinde yayımlanan soru ve cevap anahtarları, adayların tahmini puanlarını hesaplamalarına olanak sağlıyor. Eğer henüz kontrol etmediyseniz, odsgm.meb.gov.tr adresinden kitapçıklara ulaşabilirsiniz.

 
