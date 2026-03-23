112’ye gelen çağrılar şaşırttı: Helikopter talebi de var, barışma isteği de

Çağrı merkezine gelen gerçek ve asılsız çağrılar olduğunu ifade eden Polat, "Birim olarak artık 'asılsız çağrı' ibaresini kullanmıyoruz. Vakaya dönüşen ya da dönüşmeyen ibaresini kullanıyoruz. Oranlama yaptığımız zaman yüzde 61'in üzerinde vakaya dönüşen, yüzde 29 civarı da anons sırasında kapanan çağrımız var. Bu çağrı nedir? Vatandaş burayı aradığı zaman 'Sesiniz kaydedilecektir' diye bir anons yapılmakta. Bu anonsu duyan vatandaşlar çoğu zaman telefonu kapatıyor.

Personelimize düşmeden kapanan bu çağrıya biz anons sırasında kapanan çağrı diyoruz. Türkiye'de bu ortalama yüzde 32 civarında, Sivas'ta ise yüzde 29'un üzerinde. Sivas şartlarında oranı yüksek olan bir çağrı. Vatandaşlarımızın buna dikkat edip boşuna 112'yi aramamalarını istiyoruz. Bunun dışında yüzde 10 da vakaya dönüşmeyen çağrı bulunmakta." dedi.