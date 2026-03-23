ARA
DOLAR
44,30
0,03%
DOLAR
EURO
51,55
0,53%
EURO
ALTIN
6611,83
0,00%
ALTIN
BIST 100
13821,97
0,49%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Holdingler
Eczacıbaşı’ndan dev satış: Dev marka 600 milyon dolara el değiştiriyor

Eczacıbaşı Holding, markaları arasında Selpak'ı da barındıran Sanipak'ı 600 milyon dolar değerlemeyle Arch Peninsula'ya satıyor.


Son Güncellenme:
Eczacıbaşı Topluluğu Sanipak’ın bu alanda dünyanın en büyük şirketlerinden birinin iştiraki olan Arch Peninsula Sdn Bhd’ye (AP) devri için anlaşmaya vardı. 

600 milyon dolar bedelle imzalanan anlaşma, Rekabet Kurulu başta olmak üzere ilgili ülkelerdeki düzenleyici kurumların onayı sonrasında tamamlanacak. Söz konusu anlaşma ile Eczacıbaşı Topluluğu dinamik portföy yönetimi doğrultusunda önemli bir adım atarken, Sanipak bünyesindeki markalar için de küresel büyümenin yolu açılmış olacak. 

İmzalanan sözleşmeye ilişkin konuşan Eczacıbaşı Topluluğu CEO’su Burak Sevilengül “İpek Kağıt ismiyle 1969’da faaliyete başladığımız kişisel hijyen ürünleri alanında, Türkiye’nin en sevilen, öncü markalarını yarattık. Ülkemizin hijyen ve kişisel temizlik alışkanlıklarını dönüştürdük. Bugün geldiğimiz noktada, Sanipak’ın küresel ölçekte büyüme potansiyelini en iyi şekilde değerlendirebilecek güçlü bir uluslararası oyuncuyla yeni bir döneme adım attığına inanıyoruz. Bu adım, Türkiye’den doğan Sanipak markalarının dünya pazarlarına daha da güçlü açılmasını ve milyonlarca yeni haneye ulaşmasını sağlayacak. Aktif portföy yönetimi yaklaşımımızın bir sonucu olan bu anlaşma, Topluluğumuz için yeni yatırım fırsatlarının değerlendirilmesi için de önemli bir itici güç olacak” dedi.

“Türkiye ekonomisine katkı sağlamaya devam edeceğiz"

Sanipak CEO’su Bülent Kozlu da anlaşmanın, kuruluşun Türkiye ve Fas’taki lider konumunu pekiştirirken, bölgesel oyuncu olma yolculuğuna da önemli bir ivme kazandıracağını vurguladı.

Kozlu, “AP’nin küresel üretim gücü ve dikey entegrasyon yetkinliğinin, Sanipak’ın öncü markaları ve operasyonel altyapısıyla birleştiğinde büyük bir sinerji yaratacağına inanıyoruz. Temizlik kağıtları alanında ülkemizin lider şirketi olarak, yerli üretim, istihdam, ihracat ve yeni yatırımlar ekseninde Türkiye ekonomisine katkı sağlamaya devam edeceğiz" diye konuştu. 

Yatırım grubunun Küresel Tüketici Kurulu Eş Başkanı Nishant Grover da, Türkiye ve Fas’ın lider temizlik kağıdı üreticilerinden Sanipak’ı büyüyen portföylerine dahil etmekten memnuniyet duyduklarını belirterek şu açıklamalarda bulundu: 

"Bu satın alma, güçlü yerel konumlara sahip pazar lideri markalara yatırım yapma odağımızın bir yansıması. Entegre bir selüloz ve kağıt şirketi olarak; küresel ölçeğimiz, operasyonel uzmanlığımız ve tedarik zinciri yetkinliklerimizle değer yaratmak için güçlü bir konumdayız. Bu anlaşmanın önemli sinerji yaratmasını; hem ev sahibi hem de yatırımcı ülkelerde, ticarete ve ekonomik büyümeye katkı sağlamasını bekliyoruz."

0
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL