Ara tatil için son ders zili yarın çalacak

20 milyon öğrenci için ara tatil yarın başlıyor. İlkokul, ortaokul ve liselerde eğitim gören öğrenciler, 17 Kasım’a kadar 9 gün tatil yapacak.

Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) yayınladığı çalışma takvimine göre yarın ilkokul, ortaokul ve liselerde okullarda ara tatil başlayacak.

Ara tatil cumartesi ve pazar günleri de dahil edildiğinde toplam 9 güne çıkacak. Okullar, tatil dönüşü 17 Kasım Pazartesi günü açılacak. Milli Eğitim Bakanlığı’nın açıklamasına göre ara tatilde yapılacak öğretmen seminerleri de online olacak.

MEB'in yayınladığı eğitim takvimi şöyle:

Birinci dönem ara tatili: 10-14 Kasım 2025

Yarıyıl (sömestr) tatili: 19 - 30 Ocak 2026

İkinci dönem başlangıcı: 2 Şubat 2026

İkinci dönem ara tatili: 16 - 20 Mart 2026

Okulların kapanışı: 19 Haziran 2026