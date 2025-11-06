ARA
Ara tatil için son ders zili yarın çalacak

Türkiye genelindeki ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri, yarından itibaren başlayacak 9 günlük ara tatil için derslere ara veriyor. Tatil sonrası okullar 17 Kasım Pazartesi günü yeniden açılacak.


Ara tatil için son ders zili yarın çalacak

20 milyon öğrenci için ara tatil yarın başlıyor. İlkokul, ortaokul ve liselerde eğitim gören öğrenciler, 17 Kasım’a kadar 9 gün tatil yapacak.

Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) yayınladığı çalışma takvimine göre yarın ilkokul, ortaokul ve liselerde okullarda ara tatil başlayacak.

Ara tatil cumartesi ve pazar günleri de dahil edildiğinde toplam 9 güne çıkacak. Okullar, tatil dönüşü 17 Kasım Pazartesi günü açılacak. Milli Eğitim Bakanlığı’nın açıklamasına göre ara tatilde yapılacak öğretmen seminerleri de online olacak.

MEB'in yayınladığı eğitim takvimi şöyle:

Birinci dönem ara tatili: 10-14 Kasım 2025

Yarıyıl (sömestr) tatili: 19 - 30 Ocak 2026

İkinci dönem başlangıcı: 2 Şubat 2026

İkinci dönem ara tatili: 16 - 20 Mart 2026

Okulların kapanışı: 19 Haziran 2026

