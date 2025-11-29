Ara tatil ne zaman? Okullarda ara tatil uygulaması kaldırılacak mı?

Milyonlarca öğrenci ve velinin merakla beklediği İkinci Dönem Ara Tatil tarihleri, Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan 2025-2026 eğitim öğretim takvimiyle belli oldu.
1 İkinci Dönem Ara Tatil Tarihleri
Başlangıç Tarihi: 16 Mart 2026 Pazartesi
Bitiş Tarihi: 20 Mart 2026 Cuma
Hafta sonu tatilleri de eklendiğinde öğrenciler, 14 Mart Cumartesi günü başlayıp 22 Mart Pazar günü sona eren toplam 9 günlük bir dinlenme fırsatı bulacaktır. Öğrenciler 23 Mart 2026 Pazartesi günü yeniden ders başı yapacaktır.
2 Okullarda ara tatil uygulaması kaldırılacak mı?
Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, eğitim gündemine dair önemli bir tartışmayı gündeme taşıyarak, okullardaki tatil sıklığından ziyade asıl sorunun öğrenme kayıpları ve öğrencilerin uyum zorlukları olduğunu vurguladı.
Bakan Tekin, her tatil sonrası öğrencilerin derslere yeniden adaptasyon sürecinin uzun sürdüğünü ve bu durumun ciddi zaman kaybına yol açtığını belirtti. Bu sorunun sadece Türkiye'ye özgü olmadığını, küresel çapta tartışılan bir konu olduğunu ifade etti. Özellikle ara tatillerden sonra öğrenme süreçlerinin kesintiye uğradığına ve dezavantajlı öğrencilerin daha fazla öğrenme kaybı yaşadığına dair eleştirilerin bulunduğuna dikkat çekti.
Türkiye'deki eğitim takviminin yoğunluğuna değinen Bakan Tekin, Ramazan ve Kurban Bayramları, resmî bayramlar, sömestr, ara tatiller ve kar tatilleri gibi aralıklarla gelen tatillerin, özellikle temel eğitim çağındaki (okul öncesi, ilkokul ve ortaokul) öğrencilerin adaptasyon sorunlarını ve öğrenme kayıplarını artırdığını dile getirdi. Bakan, bu yoğunluğun küçük yaştaki öğrencileri daha fazla etkilediğini vurguladı.
3 Ara tatil uygulaması gözden geçiriliyor
Bakan Tekin'in açıklamalarına göre, Bakanlık, ara tatil uygulamasının başladığı ilk günden itibaren konuyu yakından takip etmekte ve uygulamaya dair kapsamlı bir değerlendirme süreci yürütmektedir.
Veriye Dayalı Yaklaşım: Bakan Tekin, "Biz araştırmamızı yapıyoruz," diyerek, herhangi bir karar almadan önce sahadan gelen verileri ve uygulama sonuçlarını izleyerek somut bilgilere dayanmayı hedeflediklerini belirtti.
İstişare Kültürü: Nihai kararın tek başına alınmayacağının altını çizen Tekin, uygulamanın devam edip etmeyeceğine dair oluşacak kanaatin; Cumhurbaşkanı ve Kabine'deki diğer bakanlarla yapılacak istişareler sonucunda belirleneceğini ifade etti.
Henüz Karar Yok: Bakan, tartışmayı izlediklerini ve şu anda verilmiş bir karar olmadığını netleştirdi. Değerlendirmenin sonucuna göre; uygulamanın faydalı olduğu düşünülürse devam edeceği, aksi takdirde ise kaldırılabileceği bilgisini paylaştı.
Bu açıklamalar, ara tatil uygulamasının akıbetinin, Millî Eğitim Bakanlığı'nın yürüttüğü araştırma ve izleme çalışmalarının sonuçlarına bağlı olduğunu göstermektedir.