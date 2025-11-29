Ara tatil ne zaman? Okullarda ara tatil uygulaması kaldırılacak mı?

Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, eğitim gündemine dair önemli bir tartışmayı gündeme taşıyarak, okullardaki tatil sıklığından ziyade asıl sorunun öğrenme kayıpları ve öğrencilerin uyum zorlukları olduğunu vurguladı.

Bakan Tekin, her tatil sonrası öğrencilerin derslere yeniden adaptasyon sürecinin uzun sürdüğünü ve bu durumun ciddi zaman kaybına yol açtığını belirtti. Bu sorunun sadece Türkiye'ye özgü olmadığını, küresel çapta tartışılan bir konu olduğunu ifade etti. Özellikle ara tatillerden sonra öğrenme süreçlerinin kesintiye uğradığına ve dezavantajlı öğrencilerin daha fazla öğrenme kaybı yaşadığına dair eleştirilerin bulunduğuna dikkat çekti.

Türkiye'deki eğitim takviminin yoğunluğuna değinen Bakan Tekin, Ramazan ve Kurban Bayramları, resmî bayramlar, sömestr, ara tatiller ve kar tatilleri gibi aralıklarla gelen tatillerin, özellikle temel eğitim çağındaki (okul öncesi, ilkokul ve ortaokul) öğrencilerin adaptasyon sorunlarını ve öğrenme kayıplarını artırdığını dile getirdi. Bakan, bu yoğunluğun küçük yaştaki öğrencileri daha fazla etkilediğini vurguladı.