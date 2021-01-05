Pandemide eğitim sektöründe dönüşüm sürecine girildi. Artık ‘fabrikasyon eğitim’in olmayacağını belirten BAU Global Başkanı ve BUEK Yönetim Kurulu Başkanı Enver Yücel, “Çevrimiçi öğrenme, yüz yüze öğrenme kadar önemli hale gelecek” diyor.

Pandemide bazı sektörler öne çıktı. Eğitim de onlardan biri. Sektörün önemli kurumlarından Bahçeşehir Eğitim Kurumları (BUEK), uzaktan eğitim sistemiyle salgın sürecinde kesintisiz eğitim vermeyi sürdürüyor.

Türkiye’nin çoğu ilinde hizmet veren kuruluş, önümüzdeki dönemde kademeli olarak büyümeyi hedefliyor. BUEK’nun öncelikli amacı eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak, Türkiye’nin tüm illerinde öğrencileri kaliteli eğitimle buluşturmak.

BAU Global Başkanı ve BUEK Yönetim Kurulu Başkanı Enver Yücel, 2021 ajandalarında; dezavantajlı bölgelere yatırımlarını artırarak okullar açmanın ve teknolojik araç kullanımını artırmanın yer aldığını vurguluyor.

Söyleşinin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında