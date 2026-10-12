Üniversite öğrencilerinin beklediği 2026-2027 KYK burs ve öğrenim kredisi başvuru süreci resmen başladı. Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) tarafından yürütülen burs ve kredi başvurularına ilişkin açıklama, Bakan Osman Aşkın Bak'tan geldi.

Öğrenciler, başvuru koşullarını ve ödeme tutarlarını araştırmaya başladı. Peki, KYK burs ve kredi başvurusu nasıl yapılır, kimler başvurabilir? Başvurular hangi tarihe kadar yapılabilecek? GSB KYK BURS VE KREDİ BAŞVURU EKRANI...