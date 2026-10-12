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Ekonomist
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KYK burs ve kredi başvuruları başladı! Burs ve kredi başvuruları nasıl yapılır? GSB KYK BURS VE KREDİ BAŞVURU EKRANI

2026-2027 eğitim öğretim dönemi için KYK burs ve öğrenim kredisi başvuruları başladı. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, öğrencilerin merakla beklediği başvuru sürecinin 12 Ekim Pazartesi günü itibarıyla başladığını açıkladı. Peki, KYK burs ve kredi başvuruları nereden, nasıl yapılır? 2026-2027 KYK burs başvuru şartları neler?

KYK burs ve kredi başvuruları başladı! Burs ve kredi başvuruları nasıl yapılır? GSB KYK BURS VE KREDİ BAŞVURU EKRANI

Üniversite öğrencilerinin beklediği 2026-2027 KYK burs ve öğrenim kredisi başvuru süreci resmen başladı. Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) tarafından yürütülen burs ve kredi başvurularına ilişkin açıklama, Bakan Osman Aşkın Bak'tan geldi. 

Öğrenciler, başvuru koşullarını ve ödeme tutarlarını araştırmaya başladı. Peki, KYK burs ve kredi başvurusu nasıl yapılır, kimler başvurabilir? Başvurular hangi tarihe kadar yapılabilecek? GSB KYK BURS VE KREDİ BAŞVURU EKRANI...

1 Burs ve kredi başvuruları bugün başladı!

Burs ve kredi başvuruları bugün başladı!

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, 2026-2027 eğitim öğretim yılına yönelik burs ve öğrenim kredisi başvurularının başladığını duyurdu.

2 Burs ve kredi başvuruları ne zaman sona erecek?

Burs ve kredi başvuruları ne zaman sona erecek?

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak tarafından yapılan açıklamada, burs ve kredi başvurularının  16 Ekim saat 23.59'a kadar yapılacağı ifade edildi.

3 KYK KREDİ VE BURS BAŞVURU EKRANI

KYK KREDİ VE BURS BAŞVURU EKRANI

Öğrenciler, burs ve kredi başvurularını e-Devlet üzerinden yapabilecek.

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4 Kimler başvuru yapabilir?

Kimler başvuru yapabilir?

2026-2027 eğitim öğretim döneminde yükseköğretime ilk kez kayıt olanların yanı sıra öğrenimini sürdüren ara sınıf öğrencileri ile yurt dışında yükseköğrenim gören Türk vatandaşları da burs ve kredi başvurusu yapabilecek.

5 2026-2027 KYK burs ve kredi ücretleri ne kadar olacak?

2026-2027 KYK burs ve kredi ücretleri ne kadar olacak?

2025-2026 eğitim öğretim döneminde KYK burs ve kredi ödemeleri, ön lisans ve lisans öğrencilerine aylık 4.000 TL, yüksek lisans öğrencilerine 8.000 TL, doktora öğrencilerine ise 12.000 TL olarak yapılmıştı. 

Söz konusu tutarlara 2027 yılının ocak ayından itibaren zam yapılması bekleniyor.
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Ekonomist
EKONOMİST YAZARI Ekonomist ekonomist@bigmedia.com.tr
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