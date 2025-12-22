BİLSEM sonuçları ne zaman açıklanacak? BİLSEM ön değerlendirme süreci bitti mi?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) 2025-2026 eğitim öğretim yılı için yayımladığı takvimle birlikte BİLSEM tanılama sürecindeki belirsizlikler ortadan kalktı. İlkokul 1, 2 ve 3. sınıf düzeyindeki öğrenciler için şu an ön değerlendirme süreci devam ediyor.
1 BİLSEM sonuçları ne zaman açıklanacak?
2025-2026 BİLSEM sürecine dair paylaştığınız detaylar, özellikle randevu saatleri ve sınav merkezlerine dair kurallar, öğrencilerin hak kaybı yaşamaması adına hayati önem taşıyor 27 Şubat 2026 tarihinde ön değerlendirme sonuçları açıklandığında, asıl heyecanlı süreç olan bireysel değerlendirme maratonu başlayacak.
MEB'in resmi takvimine göre bu tarihten sonraki kritik aşamaları şu şekilde planlayabilirsiniz:
BİLSEM Bireysel Değerlendirme Takvimi (2. Aşama)
|Süreç
|Tarih
|Ön Değerlendirme Sonuçlarının İlanı
|27 Şubat 2026
|Ön Değerlendirme Sonuçlarına İtiraz
|02 - 06 Mart 2026
|Bireysel Değerlendirme Randevularının İlanı
|30 Mart 2026
|Bireysel Değerlendirme Uygulamaları
|06 Nisan - 19 Haziran 2026
|Kayıt Hakkı Kazananların İlanı
|03 Temmuz 2026
Uygulama Sırasında Dikkat Edilecekler
Sizin de vurguladığınız üzere, mülakat ve performans testlerinin yapılacağı bu ikinci aşamada zamanlama hatasız olmalıdır:
Geç Kalma Toleransı: Giriş belgesinde yazan saatten en fazla 15 dakikaya kadar olan gecikmeler kabul ediliyor; ancak 16. dakikadan itibaren öğrenci içeri alınmıyor ve hakkında tutanak tutuluyor.
Görsel ve İşitsel Sanatlar: Resim ve müzik alanında aday gösterilen öğrencilerin, hazırlık süreci için sınav saatinden 30 dakika önce merkezde olmaları şart.
Zihinsel Performans: Genel zihinsel yetenek testleri genellikle RAM’larda (Rehberlik Araştırma Merkezleri) uzmanlar eşliğinde birebir yapılıyor.