ARA
DOLAR
42,82
0,03%
DOLAR
EURO
50,41
0,59%
EURO
GRAM ALTIN
6090,92
2,07%
GRAM ALTIN
BIST 100
11311,06
-0,27%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Eğitim
  • BİLSEM sonuçları ne zaman açıklanacak? BİLSEM ön değerlendirme süreci bitti mi?

BİLSEM sonuçları ne zaman açıklanacak? BİLSEM ön değerlendirme süreci bitti mi?

2025-2026 Bilim ve Sanat Merkezleri (BİLSEM) öğrenci tanılama ve yerleştirme süreci, Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) belirlediği takvim doğrultusunda tüm hızıyla devam ediyor. Peki BİLSEM sonuçları ne zaman açıklanacak? BİLSEM ön değerlendirme süreci bitti mi?


BİLSEM sonuçları ne zaman açıklanacak? BİLSEM ön değerlendirme süreci bitti mi?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) 2025-2026 eğitim öğretim yılı için yayımladığı takvimle birlikte BİLSEM tanılama sürecindeki belirsizlikler ortadan kalktı. İlkokul 1, 2 ve 3. sınıf düzeyindeki öğrenciler için şu an ön değerlendirme süreci devam ediyor. 

1 BİLSEM sonuçları ne zaman açıklanacak?

BİLSEM sonuçları ne zaman açıklanacak?

2025-2026 BİLSEM sürecine dair paylaştığınız detaylar, özellikle randevu saatleri ve sınav merkezlerine dair kurallar, öğrencilerin hak kaybı yaşamaması adına hayati önem taşıyor 27 Şubat 2026 tarihinde ön değerlendirme sonuçları açıklandığında, asıl heyecanlı süreç olan bireysel değerlendirme maratonu başlayacak.

MEB'in resmi takvimine göre bu tarihten sonraki kritik aşamaları şu şekilde planlayabilirsiniz:

 BİLSEM Bireysel Değerlendirme Takvimi (2. Aşama)

SüreçTarih
Ön Değerlendirme Sonuçlarının İlanı27 Şubat 2026
Ön Değerlendirme Sonuçlarına İtiraz02 - 06 Mart 2026
Bireysel Değerlendirme Randevularının İlanı30 Mart 2026
Bireysel Değerlendirme Uygulamaları06 Nisan - 19 Haziran 2026
Kayıt Hakkı Kazananların İlanı03 Temmuz 2026

Uygulama Sırasında Dikkat Edilecekler

Sizin de vurguladığınız üzere, mülakat ve performans testlerinin yapılacağı bu ikinci aşamada zamanlama hatasız olmalıdır:

Geç Kalma Toleransı: Giriş belgesinde yazan saatten en fazla 15 dakikaya kadar olan gecikmeler kabul ediliyor; ancak 16. dakikadan itibaren öğrenci içeri alınmıyor ve hakkında tutanak tutuluyor.

Görsel ve İşitsel Sanatlar: Resim ve müzik alanında aday gösterilen öğrencilerin, hazırlık süreci için sınav saatinden 30 dakika önce merkezde olmaları şart.

Zihinsel Performans: Genel zihinsel yetenek testleri genellikle RAM’larda (Rehberlik Araştırma Merkezleri) uzmanlar eşliğinde birebir yapılıyor.

Tüm bu zorlu aşamaları başarıyla geçen öğrenciler için nihai sonuçlar 3 Temmuz 2026'da açıklanacak. Kayıt hakkı kazanan adaylar, 27 Temmuz - 28 Ağustos 2026 tarihleri arasında bağlı bulundukları BİLSEM'lere kayıtlarını yaptırarak eğitim hayatlarına yeni bir yön verebilecekler.
0
SON HABERLER
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL