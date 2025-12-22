BİLSEM sonuçları ne zaman açıklanacak? BİLSEM ön değerlendirme süreci bitti mi?

Uygulama Sırasında Dikkat Edilecekler

Sizin de vurguladığınız üzere, mülakat ve performans testlerinin yapılacağı bu ikinci aşamada zamanlama hatasız olmalıdır:

Geç Kalma Toleransı: Giriş belgesinde yazan saatten en fazla 15 dakikaya kadar olan gecikmeler kabul ediliyor; ancak 16. dakikadan itibaren öğrenci içeri alınmıyor ve hakkında tutanak tutuluyor.

Görsel ve İşitsel Sanatlar: Resim ve müzik alanında aday gösterilen öğrencilerin, hazırlık süreci için sınav saatinden 30 dakika önce merkezde olmaları şart.

Zihinsel Performans: Genel zihinsel yetenek testleri genellikle RAM’larda (Rehberlik Araştırma Merkezleri) uzmanlar eşliğinde birebir yapılıyor.