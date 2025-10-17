ARA
  DGS ek tercih sonuçları sorgulama ekranı: 2025 DGS ek yerleştirme sonuçları açıklandı

DGS ek tercih sonuçları sorgulama ekranı: 2025 DGS ek yerleştirme sonuçları açıklandı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ek tercih sonuçlarını erişime açarak adayların heyecanlı bekleyişini sonlandırdı. Adaylar, yerleştirme sonuçlarına T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle birlikte ÖSYM’nin resmî sonuç açıklama adresi olan sonuc.osym.gov.tr üzerinden giriş yaparak ulaşabilirler.


DGS ek tercih sonuçları sorgulama ekranı: 2025 DGS ek yerleştirme sonuçları açıklandı

Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ek tercih sonuçları, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan duyuruyla erişime açılmıştır. Sonuçların açıklanmasının ardından, adayların yoğun ilgisi nedeniyle DGS ek tercih sonuçları sorgulama ekranı büyük ilgi görmektedir. ÖSYM tarafından yapılan resmî açıklamada, sonuçların adaylara ayrıca bildirilmeyeceği bilgisi paylaşıldı.

DGS EK YERLEŞTİRME SONUÇLARI AÇIKLANDI

DGS ek yerleştirme sonuçları erişime açıldı. Adaylar TC kimlik numarası ve şifre bilgisini girdikten sonra sorgulama işlemini sonuc.osym.gov.tr adresi üzerinden yapabiliyor.

DGS EK YERLEŞTİRME SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

DGS EK TERCİH KAYIT TAKVİMİ

Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ek yerleştirme sonuçlarına göre bir yükseköğretim programına kayıt hakkı kazanan adaylar için kesin kayıt tarihleri belirlenmiştir:

Genel Kayıt İşlemleri: İlgili üniversite tarafından kayıt işlemleri 22-30 Ekim 2025 tarihleri arasında yapılacaktır.

Elektronik (E-) Kayıt İşlemleri: Adaylar, dileyenler için, elektronik kayıt işlemlerini 22-23 Ekim 2025 tarihleri arasında gerçekleştirebileceklerdir.

Adayların, kayıt hakkı kazandıkları üniversitenin duyurularını takip ederek gerekli belgeleri öğrenmeleri ve belirtilen tarihler içinde kayıt işlemlerini tamamlamaları gerekiyor.

0
