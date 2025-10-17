İstanbul doğumlu moda devinin ölümünde şüphe iddiası

İspanyol tekstil devi Mango'nun İstanbul doğumlu kurucusu 71 yaşındaki Isak Andic 14 Aralık 2024'te Barselona yakınlarındaki bir uçurumdan düşerek hayatını kaybetmişti.

İspanyol El Pais gazetesinin "soruşturmaya dair bilgi sahibi birden fazla kaynağa" dayandırdığı haberine göre; polis, artık olayı bir kaza olarak ele almıyor. Cinayet şüphesiyle derinleştirilen soruşturmanın merkezinde Andic'in oğlu Jonathan Andic'in bulunduğu belirtildi.

Deutsche Welle Online'da yer alan habere göre; olay anında babasıyla birlikte olan tek kişi olan Jonathan Andic'in verdiği iki ifadede çelişkili beyanlarda bulunduğu, bunun şüpheleri artırdığı aktarılıyor. El Pais ayrıca, Isak Andic'in partneri olan profesyonel golfçü Estefania Knuth'un ifadesinde, baba ile oğul arasındaki kötü ilişkilere dikkat çektiğini de aktardı

Ancak Reuters'ın aktardığına göre; Isak Andic'in ailesi, yerel medyada çıkan bazı haberlerde oğlu Jonathan'ın olası bir cinayet nedeniyle resmi olarak soruşturulduğuna dair haberlerin ardından oğlunun masum olduğundan emin olduklarını açıkladı. Aile, yaptığı açıklamada, "Bugüne kadar olduğu gibi, yetkili makamlarla iş birliği yapmaya devam edeceğiz. Ayrıca, bu sürecin en kısa sürede sonuçlanacağına ve Jonathan Andic'in masumiyetinin kanıtlanacağına inanıyoruz" dedi.

İspanya'nın en zengin kişilerinden biriydi

Forbes dergisine göre, İstanbul doğumlu Isak Andic 4,5 milyar dolarlık serveti ile İspanya'nın en zengin kişilerinden biriydi.

İlk mağazasını 1984'te Barcelona'da açan Andic'in sahibi olduğu Mango markasının bugün dünya genelinde 2 bin 800 mağaza ve 16 binden fazla çalışanı bulunuyor.