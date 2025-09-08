DGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM 2025 DGS sonuçları nereden öğrenilir?

DGS YERLEŞTİRME SÜRECİ NASIL İŞLİYOR?

2025 Dikey Geçiş Sınavı (DGS) tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından, üniversitelere yerleşmeye hak kazanan adaylar için kayıt süreci başlayacak. Bu süreç, adayların yerleştirildikleri üniversite ve bölümleri kesinleştirmeleri için büyük önem taşıyor.

Kayıt İşlemleri: Yerleşen adaylar, kayıt işlemlerini Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ve üniversitelerin belirleyeceği tarihlerde tamamlayacaklardır. Bu işlemler hem e-Devlet üzerinden online olarak hem de üniversitelere şahsen başvuru yoluyla yapılabilecektir.

Ek Tercih: Kayıt sürecinin tamamlanmasının ardından, üniversitelerin boş kalan kontenjanları duyurulacak ve bu kontenjanlar için ek tercih süreci başlayacaktır.

Adayların, yerleştirme sonuçlarını ve kayıt tarihlerini ÖSYM ve üniversitelerin resmî internet sitelerinden takip etmeleri gerekmektedir.