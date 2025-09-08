DGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM 2025 DGS sonuçları nereden öğrenilir?

2025 Dikey Geçiş Sınavı (DGS) tercihleri tamamlandıktan sonra, adaylar sonuçların ne zaman açıklanacağını merakla bekliyor. ÖSYM, tercih sonuçlarını resmî internet sitesi üzerinden duyuracak.
DGS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Geçmiş yılların takvimlerine göre, DGS tercih sonuçlarının genellikle tercih işlemlerinin tamamlanmasının ardından 2-3 hafta içinde, yani Eylül ayının son haftalarında açıklanması beklenmektedir.
Tercih sonuçlarının kesin açıklanma tarihi, ÖSYM tarafından yapılacak resmî duyuru ile netleşecektir. Bu nedenle, adayların en doğru bilgiye ulaşmak için ÖSYM'nin resmi internet sitesini yakından takip etmeleri önemlidir.
DGS SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?
Dikey Geçiş Sınavı (DGS) yerleştirme sonuçları, adaylara posta yoluyla gönderilmez. Sonuçlar, yalnızca Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından resmî internet sitesi üzerinden yayımlanır.
Adaylar, sonuçlarını ÖSYM'nin resmî internet sitesinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle sorgulayabilirler. Sitede ilan edilen sonuç bilgileri, adaylar için resmî bir tebliğ niteliğindedir.
Yerleşen adayların bilgileri, ÖSYM tarafından elektronik ortamda Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanlığı'na iletilir. Adaylar, yerleştirme bilgilerini e-Devlet üzerinden veya yerleştikleri üniversitenin kayıt sistemlerinden takip edebileceklerdir.
DGS YERLEŞTİRME SÜRECİ NASIL İŞLİYOR?
2025 Dikey Geçiş Sınavı (DGS) tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından, üniversitelere yerleşmeye hak kazanan adaylar için kayıt süreci başlayacak. Bu süreç, adayların yerleştirildikleri üniversite ve bölümleri kesinleştirmeleri için büyük önem taşıyor.
Kayıt İşlemleri: Yerleşen adaylar, kayıt işlemlerini Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ve üniversitelerin belirleyeceği tarihlerde tamamlayacaklardır. Bu işlemler hem e-Devlet üzerinden online olarak hem de üniversitelere şahsen başvuru yoluyla yapılabilecektir.
Ek Tercih: Kayıt sürecinin tamamlanmasının ardından, üniversitelerin boş kalan kontenjanları duyurulacak ve bu kontenjanlar için ek tercih süreci başlayacaktır.
Adayların, yerleştirme sonuçlarını ve kayıt tarihlerini ÖSYM ve üniversitelerin resmî internet sitelerinden takip etmeleri gerekmektedir.
DGS NEDİR?
Dikey Geçiş Sınavı (DGS), meslek yüksekokulları ve açıköğretim ön lisans programlarından mezun olan öğrencilerin, eğitimlerini dört yıllık lisans programlarına tamamlamalarına olanak sağlayan bir sınavdır. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından her yıl düzenlenir.
DGS ile ilgili temel bilgiler:
Amaç: İki yıllık ön lisans eğitimini, dört yıllık lisans programına geçiş yaparak tamamlamak isteyen öğrencilere fırsat sunar.
İçerik: Sınav, adayların sayısal ve sözel becerilerini ölçen bir yetenek testi şeklinde uygulanır.
Başvuru: DGS'ye, ön lisans programlarından mezun olan veya son sınıfta olup staj hariç diğer mezuniyet koşullarını yerine getiren öğrenciler başvurabilir.
Yerleştirme: Adaylar, sınavda aldıkları puanlara göre, mezun oldukları alanla ilgili lisans programlarına dikey geçiş yapabilirler.
Geçerlilik: Sınav sonuçları, yalnızca sınava girilen yıl yapılan yerleştirmeler için geçerlidir.
DGS, öğrencilere lisans diploması alarak kariyerlerini ilerletme ve akademik gelişimlerine devam etme imkânı sağlar.