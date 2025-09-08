Gençlik ve Spor Bakanlığı, 450 yurt yönetim personeli alacak! Başvuru tarihleri ve şartları

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın sosyal medya hesabından yaptığı duyuruya göre, yurt müdürlüklerinde istihdam edilmek üzere 450 sözleşmeli yurt yönetim personeli alımı süreci başladı.
Gençlik ve Spor Bakanlığı, 450 yurt yönetim personeli başvuru tarihleri
Adaylar başvurularını, 08 Eylül 2025 (00.00) – 12 Eylül 2025 (17.00) tarihlerinde e-Devlet üzerinde Gençlik ve Spor Bakanlığı-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresi üzerinden elektronik ortamda yapacaktır.
BAŞVURU ŞARTLARI
Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) tarafından ilan edilen 450 sözleşmeli yurt yönetim personeli alımı için adayların taşımaları gereken şartlar şunlardır:
Vatandaşlık: Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
657 Sayılı Kanun Şartları: 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin 4, 5, 6 ve 7’nci alt bentlerinde belirtilen şartlara sahip olmak.
Yaş: Başvuru tarihinin son günü itibarıyla 18 yaşını tamamlamış olmak.
Emeklilik: Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamak (dul ve yetim aylığı hariç).
KPSS Puanı: 2024 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavına girmiş ve başvurduğu pozisyon için belirlenen asgari puanı almış olmak.
Nitelikler: Tercih edilecek pozisyon için ilan metninde yer alan özel şartları taşımak.
İhraç Durumu: Herhangi bir kamu kurumunda çalışırken görevden veya meslekten ihraç edilmemiş olmak.
Sözleşmeli Personel Durumu: Herhangi bir kamu kurum ve kuruluşunda 4/B sözleşmeli personel pozisyonunda çalışmıyor olmak.
Sözleşme Feshi: Sözleşmesi feshedilmiş olanlar için fesih tarihinin üzerinden bir yıl geçmiş olmak.
Sağlık: Görevini devamlı yapmaya engel sağlık sorunu bulunmamak.
Çalışma: Tam zamanlı çalışmaya engel durumu bulunmamak.
Güvenlik Soruşturması: Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının olumlu sonuçlanması.
BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER
Adayların başvuru yapılan pozisyon için istenilen aşağıda belirtilen belgeleri sisteme yüklemeleri gerekmektedir. Çift taraflı (önlü ve arkalı) belgelerin iki tarafının da belirtilen alana yüklenmesi zorunludur
1) Yükseköğretim kurumlarından mezun olup eşdeğerliğe sahip olan adaylar için YÖK’ten alınmış eşdeğerlik belgesi veya eğitimini yurt dışında tamamlayan adaylar için YÖK’ten alınmış denklik belgesi,
2) Kamu kurum ve kuruluşlarında 4/B sözleşmeli personel pozisyonlarında tam zamanlı olarak görev yapmakta iken kurumlarınca sözleşmesi feshedilen ya da sözleşmesini tek taraflı fesheden adayların, bir yıllık bekleme süresini doldurdukları ile ilgili önceki kurumlarından alınmış onaylı hizmet belgesi.