Gençlik ve Spor Bakanlığı, 450 yurt yönetim personeli alacak! Başvuru tarihleri ve şartları

BAŞVURU ŞARTLARI

Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) tarafından ilan edilen 450 sözleşmeli yurt yönetim personeli alımı için adayların taşımaları gereken şartlar şunlardır:

Vatandaşlık: Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

657 Sayılı Kanun Şartları: 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin 4, 5, 6 ve 7’nci alt bentlerinde belirtilen şartlara sahip olmak.

Yaş: Başvuru tarihinin son günü itibarıyla 18 yaşını tamamlamış olmak.

Emeklilik: Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamak (dul ve yetim aylığı hariç).

KPSS Puanı: 2024 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavına girmiş ve başvurduğu pozisyon için belirlenen asgari puanı almış olmak.

Nitelikler: Tercih edilecek pozisyon için ilan metninde yer alan özel şartları taşımak.

İhraç Durumu: Herhangi bir kamu kurumunda çalışırken görevden veya meslekten ihraç edilmemiş olmak.

Sözleşmeli Personel Durumu: Herhangi bir kamu kurum ve kuruluşunda 4/B sözleşmeli personel pozisyonunda çalışmıyor olmak.

Sözleşme Feshi: Sözleşmesi feshedilmiş olanlar için fesih tarihinin üzerinden bir yıl geçmiş olmak.

Sağlık: Görevini devamlı yapmaya engel sağlık sorunu bulunmamak.

Çalışma: Tam zamanlı çalışmaya engel durumu bulunmamak.

Güvenlik Soruşturması: Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının olumlu sonuçlanması.