Fahiş fiyatlara geçit yok: Ticaret Bakanlığı'ndan okul dönemi denetimi

Denetimlerde, işletmelerden ürüne ait geçmişe yönelik 3 aylık faturaları istediklerini aktaran Tan, "Faturaların incelenmesi sonucunda, haksız fiyat şüphesi oluşan işletmeler, Haksız Fiyat Değerlendirme Kuruluna sevk ediliyor. Burada haksız fiyat uygulamasının tespit edilmesi durumunda idari yaptırım uygulanıyor. Bu kapsamda Ankara'da, bu yılın ocak ayından bugüne kadar toplam 15 bin firma, 4 milyon ürün denetlendi, 140 milyon lira idari para cezası uygulandı" ifadesini kullandı.