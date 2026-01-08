EKPSS tercih kılavuzu 2026: EKPSS tercihleri ne zaman, nasıl yapılır?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2026 yılı EKPSS tercih sürecini resmen başlattı. Bu süreçle birlikte, binlerce engelli vatandaşımız eğitim düzeylerine (ortaöğretim, ön lisans, lisans) veya kura usulüne göre kamu kurumlarındaki boş kadrolara yerleşme imkânı bulacak.
ÖSYM tarafından yayımlanan 2026-EKPSS/Kura tercih kılavuzu ile hem tercih süreci hem de yıl içinde yapılacak olan yeni sınavın takvimi tamamen netleşti. Bu süreç, kamu kurumlarındaki boş kadrolara yerleşmek isteyen engelli adaylar için iki aşamalı bir yol haritası sunuyor.
EKPSS Tercih Süresi
Şu an içinde bulunduğumuz süreç, 2024 EKPSS puanı veya kura kaydı olan adayların yerleştirilmesini kapsamaktadır.
Tercih Tarihleri: 8 – 19 Ocak 2026
Başlangıç: 8 Ocak 2026, Saat 10.30
Bitiş: 19 Ocak 2026, Saat 23.59
Yöntem: Tercihler, ÖSYM’nin ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle yapılacaktır.
Adaylar İçin Önemli Hatırlatmalar
Kılavuz İncelemesi: Tercih yapmadan önce kılavuzdaki kadroların karşısında yer alan nitelik kodlarını (eğitim durumu, özel sertifika vb.) mutlaka kontrol edin. Şartları taşımadığınız bir kadroya yerleşseniz dahi atamanız yapılmayacaktır.
Kura Usulü: İlkokul, ortaokul ve ilköğretim mezunları "kura" usulü ile yerleştirme için tercih yapacaktır. Lise ve üzeri mezunlar ise puan üstünlüğüne göre yerleştirilecektir.
Hazırlık Süreci: 19 Nisan'daki sınava girecek adaylar için sonuçların 14 Mayıs'ta açıklanacak olması, 2026 yılının ikinci yarısında yeni bir atama döneminin kapısını aralayabilir.