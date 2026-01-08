EKPSS tercih kılavuzu 2026: EKPSS tercihleri ne zaman, nasıl yapılır?

ÖSYM tarafından yayımlanan 2026-EKPSS/Kura tercih kılavuzu ile hem tercih süreci hem de yıl içinde yapılacak olan yeni sınavın takvimi tamamen netleşti. Bu süreç, kamu kurumlarındaki boş kadrolara yerleşmek isteyen engelli adaylar için iki aşamalı bir yol haritası sunuyor.

EKPSS Tercih Süresi

Şu an içinde bulunduğumuz süreç, 2024 EKPSS puanı veya kura kaydı olan adayların yerleştirilmesini kapsamaktadır.

Tercih Tarihleri: 8 – 19 Ocak 2026

Başlangıç: 8 Ocak 2026, Saat 10.30

Bitiş: 19 Ocak 2026, Saat 23.59

Yöntem: Tercihler, ÖSYM’nin ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle yapılacaktır.

EKPSS TERCİH KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ