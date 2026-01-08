ARA
DOLAR
43,04
0,01%
DOLAR
EURO
50,25
-0,10%
EURO
GRAM ALTIN
6163,68
0,05%
GRAM ALTIN
BIST 100
12087,97
0,49%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Eğitim
  • EKPSS tercih kılavuzu 2026: EKPSS tercihleri ne zaman, nasıl yapılır?

EKPSS tercih kılavuzu 2026: EKPSS tercihleri ne zaman, nasıl yapılır?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2026 yılı için EKPSS Tercih Kılavuzu'nu yayımlayarak engelli vatandaşlarımızın kamu kurumlarına yerleştirilme sürecini resmen başlattı. Peki EKPSS tercihleri ne zaman, nasıl yapılır?


EKPSS tercih kılavuzu 2026: EKPSS tercihleri ne zaman, nasıl yapılır?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2026 yılı EKPSS tercih sürecini resmen başlattı. Bu süreçle birlikte, binlerce engelli vatandaşımız eğitim düzeylerine (ortaöğretim, ön lisans, lisans) veya kura usulüne göre kamu kurumlarındaki boş kadrolara yerleşme imkânı bulacak.

ÖSYM tarafından yayımlanan 2026-EKPSS/Kura tercih kılavuzu ile hem tercih süreci hem de yıl içinde yapılacak olan yeni sınavın takvimi tamamen netleşti. Bu süreç, kamu kurumlarındaki boş kadrolara yerleşmek isteyen engelli adaylar için iki aşamalı bir yol haritası sunuyor. 

EKPSS Tercih Süresi 

Şu an içinde bulunduğumuz süreç, 2024 EKPSS puanı veya kura kaydı olan adayların yerleştirilmesini kapsamaktadır.

Tercih Tarihleri: 8 – 19 Ocak 2026

Başlangıç: 8 Ocak 2026, Saat 10.30

Bitiş: 19 Ocak 2026, Saat 23.59

Yöntem: Tercihler, ÖSYM’nin ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle yapılacaktır.

EKPSS TERCİH KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

Adaylar İçin Önemli Hatırlatmalar

Kılavuz İncelemesi: Tercih yapmadan önce kılavuzdaki kadroların karşısında yer alan nitelik kodlarını (eğitim durumu, özel sertifika vb.) mutlaka kontrol edin. Şartları taşımadığınız bir kadroya yerleşseniz dahi atamanız yapılmayacaktır.

Kura Usulü: İlkokul, ortaokul ve ilköğretim mezunları "kura" usulü ile yerleştirme için tercih yapacaktır. Lise ve üzeri mezunlar ise puan üstünlüğüne göre yerleştirilecektir.

Hazırlık Süreci: 19 Nisan'daki sınava girecek adaylar için sonuçların 14 Mayıs'ta açıklanacak olması, 2026 yılının ikinci yarısında yeni bir atama döneminin kapısını aralayabilir.

2026 Yeni EKPSS Sınav Takvimi

Nisan ayında yapılacak olan yeni sınav için başvuru ve uygulama tarihleri şu şekildedir:

SüreçTarih
Sınav Tarihi19 Nisan 2026
Başvuru Tarihleri4 – 24 Şubat 2026
Geç Başvuru Günleri3 – 4 Mart 2026
Sonuç Açıklama Tarihi14 Mayıs 2026
0
SON HABERLER
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL