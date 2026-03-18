  • Ramazan Bayramı'nda otoyol ve köprüler ücretsiz mi? Karar, Resmi Gazete'de yayımlandı

Ramazan Bayramı'nda otoyol ve köprüler ücretsiz mi? Karar, Resmi Gazete'de yayımlandı

Ramazan Bayramı öncesinde milyonlarca vatandaş otoyol ve köprü geçişlerinin ücretsiz olup olmayacağını araştırıyor. Konuya ilişkin karar Resmi Gazete’de yayımlanırken, bayram süresince uygulanacak düzenleme netlik kazandı.

Son Güncellenme:
Ramazan Bayramı'nda otoyol ve köprüler ücretsiz mi? Karar, Resmi Gazete'de yayımlandı

Ramazan Bayramı dolayısıyla Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) sorumluluğundaki otoyollar ile 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet köprülerinden geçişlerin, bu gece saat 00.00’dan itibaren başlayarak 22 Mart Pazar günü sonuna kadar ücretsiz olacağı açıklandı.

Konuyla ilgili Cumhurbaşkanı kararı, Resmi Gazete'de de yayımlandı.

Ancak söz konusu uygulama kapsamında yap-işlet-devret projeleri ücretsiz geçişten muaf tutuldu.

Toplu taşıma ücretsiz olacak

Ayrıca, Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı, Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hattı seferleri ile belediyeler ve bunların kurdukları birlik, müessese ve işletmelerce yürütülen toplu taşıma hizmetlerinden de 20 Mart 2026 Cuma günü saat 00:00’dan (Perşembe gününü Cuma gününe bağlayan gece) başlayarak 22 Mart 2026 Pazar günü saat 24:00’a kadar vatandaşlar ücretsiz yararlanacak.

İBB de bayram süresince toplu taşıma araçlarının ücretsiz olacağını duyurmuştu

Öte yandan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB)  de dün yaptığı açıklamada, bu yıl 20-22 Mart 2026 tarihlerine denk gelen Ramazan Bayramı süresince İBB'ye bağlı toplu taşıma araçlarının ücretsiz olacağını duyurmuştu.

İlgili Haberler
İBB açıkladı: İstanbul’da bayramda toplu taşıma ücretsiz mi?
İBB açıkladı: İstanbul’da bayramda toplu taşıma ücretsiz mi?
