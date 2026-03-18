18 Mart toplu taşıma ücretsiz mi? 18 Mart resmi tatil mi, kamu kurumları açık mı?

18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü, yurt genelinde düzenlenecek tören ve etkinliklerle anılacak. Bu kapsamda 18 Mart'ın resmi tatil olup olmadığı ve toplu taşımanın ücretsiz olup olmayacağı gibi başlıklar vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Peki, 18 Mart’ta toplu taşıma ücretsiz mi, resmi tatil ya da yarım gün uygulaması var mı? Bankalar, hastaneler ve kamu kurumları bugün açık mı? İşte detaylar…

18 Mart resmi tatil mi, yarın gün mü?

18 Mart, Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü olarak anılıyor. Ancak 2429 sayılı Kanun’da yer alan resmi tatiller listesinde bu tarih bulunmadığı için, 18 Mart 2026 resmi tatil kapsamında değerlendirilmiyor.

18 Mart'ta toplu taşıma ücretsiz mi?

Vatandaşların en merak ettiği konular arasında bugün toplu taşımanın ücretsiz olup olmayacağı yer alıyor. Ancak, 18 Mart resmi tatil kapsamında yer almadığı için toplu taşıma da ücretsiz değil.

Bankalar, hastaneler ve kamu kurumları açık olacak mı?

18 Mart Çarşamba günü kamu kurumları (valilikler, belediyeler, muhtarlıklar) ile birlikte bankalar, noterler, kargo şirketleri ve hastaneler normal mesai düzeni kapsamında hizmet vermeyi sürdürecek.