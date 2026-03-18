Döviz kurlarında son tablo 18 Mart 2026: Dolar ve euro kaç TL oldu?

Küresel piyasalarda yaşanan gelişmelerin etkisiyle döviz kurları yeniden yatırımcıların gündemine girdi. 18 Mart 2026 itibarıyla dolar ve eurodaki son seviyeler yakından takip edilirken, kurdaki güncel görünüm merak ediliyor. Peki, bugün dolar ve euro kaç TL’den işlem görüyor? İşte döviz kurlarında son durum…

Dolar/TL ve Euro/TL bugün ne kadar?

Dolar bugün saat 09:16 itibarıyla 44,2092 (alış) 44,2237'den (satış) işlem görüyor.

Euronun satış fiyatı ise aynı saat itibarıyla 51,3314 oldu.

Sterlin ise 59,1821 (alış) 59,2302'den (satış) işlem görüyor.