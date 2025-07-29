ARA
  • En fazla kazandıran meslekler: İlk 10'da hangi lisans bölümleri var?

TÜİK’in “Yükseköğretim İstihdam Göstergeleri” araştırmasına göre, Türkiye’de mezunlarına en yüksek geliri sağlayan lisans bölümleri belli oldu.

29 Temmuz 2025 | 10:47
Son Güncellenme: 29 Temmuz 2025 | 11:31
Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) yayımladığı “Yükseköğretim İstihdam Göstergeleri” araştırması, üniversite tercihi yapacak adaylar için önemli veriler sunuyor. Araştırma kapsamında, farklı lisans bölümlerinden mezun olan kişilerin istihdam durumu ve ortalama kazançları analiz edildi.

İşte Türkiye’de en yüksek kazanç sağlayan 10 lisans bölümü:

1 PİLOTAJ

PİLOTAJ

Ortalama kazancın en yüksek olduğu lisans bölümleri 2024 listesinde ilk sırada pilotaj yer alıyor.

2 MATEMATİK MÜHENDİSLİĞİ

MATEMATİK MÜHENDİSLİĞİ

İkinci sırada matematik mühendisliği yer alıyor.

3 UZAY MÜHENDİSLİĞİ

UZAY MÜHENDİSLİĞİ

Listede mühendislik bölümlerinin ağırlığı dikkat çekerken, üçüncü en fazla kazanan meslek uzay mühendisliği olarak öne çıkıyor.

4 TIP

TIP

Listenin dördüncü sırasında Tıp doktorluğu yer alıyor.

5 UÇAK MÜHENDİSLİĞİ

UÇAK MÜHENDİSLİĞİ

Bir başka mühendislik bölümü olan uçak mühendisliği de listede.

6 KONTROL VE OTOMASYON MÜHENDİSLİĞİ

KONTROL VE OTOMASYON MÜHENDİSLİĞİ

Kontrol ve otomasyon mühendisliği, elektrik-elektronik, mekanik, bilgisayar ve yazılım teknolojilerini bir araya getiriyor. Böylece endüstriyel üretim sistemlerinin otomatik olarak çalışmasını sağlıyor.

7 HAVACILIK ELEKTRİK VE ELEKTRONİĞİ

HAVACILIK ELEKTRİK VE ELEKTRONİĞİ

Havacılık elektrik ve elektroniği mezunları havalimanlarında ve havayolu şirketlerinde çalışabiliyor. Buraların bakım hangarlarında ve atölyelerinde cihazların bakım ve onarım işlemlerini yapıyorlar.

8 UÇAK BAKIM VE ONARIM

UÇAK BAKIM VE ONARIM

Havacılık elektrik ve elektroniği bölümünden farklı olarak uçak bakım ve onarım bölümü uçakların, motor ve motorla ilişkili sistemlerindeki bakım ve onarım işlemlerine odaklanıyor.

9 ELEKTRONİK VE HABERLEŞME MÜHENDİSLİĞİ

ELEKTRONİK VE HABERLEŞME MÜHENDİSLİĞİ

Listenin 10'uncu sırasında da bir mühendislik bölümü var. Elektronik ve Haberleşme Mühendisi, internet ve haberleşme sistemlerinin analizini, tasarımını ve yazılım-donanım uygulamasını gerçekleştiriyor.
