Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) yayımladığı “Yükseköğretim İstihdam Göstergeleri” araştırması, üniversite tercihi yapacak adaylar için önemli veriler sunuyor. Araştırma kapsamında, farklı lisans bölümlerinden mezun olan kişilerin istihdam durumu ve ortalama kazançları analiz edildi.
İşte Türkiye’de en yüksek kazanç sağlayan 10 lisans bölümü:
1 PİLOTAJ
Ortalama kazancın en yüksek olduğu lisans bölümleri 2024 listesinde ilk sırada pilotaj yer alıyor.
3 UZAY MÜHENDİSLİĞİ
Listede mühendislik bölümlerinin ağırlığı dikkat çekerken, üçüncü en fazla kazanan meslek uzay mühendisliği olarak öne çıkıyor.
6 KONTROL VE OTOMASYON MÜHENDİSLİĞİ
Kontrol ve otomasyon mühendisliği, elektrik-elektronik, mekanik, bilgisayar ve yazılım teknolojilerini bir araya getiriyor. Böylece endüstriyel üretim sistemlerinin otomatik olarak çalışmasını sağlıyor.
7 HAVACILIK ELEKTRİK VE ELEKTRONİĞİ
Havacılık elektrik ve elektroniği mezunları havalimanlarında ve havayolu şirketlerinde çalışabiliyor. Buraların bakım hangarlarında ve atölyelerinde cihazların bakım ve onarım işlemlerini yapıyorlar.
8 UÇAK BAKIM VE ONARIM
Havacılık elektrik ve elektroniği bölümünden farklı olarak uçak bakım ve onarım bölümü uçakların, motor ve motorla ilişkili sistemlerindeki bakım ve onarım işlemlerine odaklanıyor.