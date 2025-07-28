Özel üniversite ücretleri belli oldu: İşte 2025-2026 dönemi güncel üniversite fiyatları

Türkiye'de devam eden yüksek enflasyon ve artan yaşam maliyetleri, eğitim sektörünü de etkiliyor. Bu durum, vakıf (özel) üniversitelerinin eğitim ücretlerine de yansıyor. 2025-2026 eğitim-öğretim yılı için vakıf üniversiteleri, güncel ücretlerini duyurmaya başladı. Öğrenciler ve aileleri, her yıl olduğu gibi bu yıl da zamlı fiyatlarla karşılaşırken, pek çok köklü vakıf üniversitesinde ücretler önemli ölçüde artırıldı. Bu güncellemeler, özellikle tıp, mühendislik ve hukuk gibi popüler bölümler için milyonlu rakamlara ulaşan ücretleri beraberinde getiriyor.

2025-2026 dönemi bazı üniversitelerin duyurduğu ücretler ve zam oranları:

Sabancı Üniversitesi:

2025-2026 akademik yılında ÖSYM kanalıyla yerleştirilen yeni girişli lisans programları ve Temel Geliştirme Yılı (Hazırlık) öğrencileri için öğrenim ücreti KDV dahil 1.595.000 TL olarak belirlendi. Geçen yıl bu ücret 1.100.000 TL idi.

Koç Üniversitesi:

2025-2026 akademik yılında ÖSYM kanalıyla yerleştirilen yeni girişli öğrenciler için Tıp Fakültesi dışındaki programların eğitim-öğretim ücreti KDV dahil 1.590.000 TL'dir. Tıp Fakültesi için ise yarı burslu ücret KDV dahil 1.185.000 TL olarak açıklandı. Yabancı Dil Hazırlık Programı ücreti de tüm bölümler için 1.590.000 TL'dir. Geçen yıl bu ücret 1.075.000 TL civarındaydı.

TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi:

Tıp fakültesinde yüzde 55 zamla ücret 1 milyon 302 bin liraya çıkarıldı. Diğer lisans programlarında ise 600 bin liradan 930 bin liraya yükseliş yaşandı.

İstanbul Bilgi Üniversitesi:

Çeşitli fakültelerde ücretler farklılık göstermekle birlikte, bazı programlar için tam ücret 745.000 TL'ye kadar çıkabiliyor. İngilizce Hazırlık Programı tam ücreti 697.500 TL olarak belirtildi. Hukuk Fakültesi fiyatı da 697.500 TL olarak belirlendi.

Bilkent Üniversitesi:

2025-2026 yılı eğitim ücretini bütün bölüm ve programlar için 950 bin TL olarak belirledi. Bu, geçen yıla göre yaklaşık yüzde 53'lük bir zamma denk geliyor.

Çankaya Üniversitesi:

Tüm bölümlerde eğitim ücretini yüzde 69 artışla 585 bin liradan 990 bin liraya çıkardı.

Kadir Has Üniversitesi

Kadir Has yüzde 50 İndirimli 342.650 TL'den 615.000 TL'ye çıkarıldı.

Fenerbahçe Üniversitesi

Spor Yönetimi programı, yüzde 50 indirim ve destekle birlikte 220.000 TL’den 316.800 TL’ye çıkarak yüzde 44 zam aldı.

İstanbul Ticaret Üniversitesi

Tüm programlarda ücretler 380.000 TL’den 665.000 TL’ye yükseldi, zam oranı yüzde 75 seviyesinde.

Vakıf üniversitelerinin öğrenim ücretleri, her yıl Mütevelli Heyetleri tarafından, maliyet artışları ve o yılın üniversite bütçesi göz önünde bulundurularak yeniden belirleniyor. Öğrencilerin ve velilerin tercih süreçlerinde bu güncel ücretleri dikkate almaları büyük önem taşıyor.