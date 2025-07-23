TÜİK araştırması: En çok kazandıran lisans bölümleri belli oldu

Yapılan çalışma ile istihdam oranları, mezuniyetleri sonrası ilk iş bulma süreleri ve aylık ortalama kazançlar hesaplandı.

Açıklamaya göre lisans mezunlarının kayıtlı istihdam oranı 2023 yılında yüzde 75,6 iken, bu oran 2024 yılında yüzde 75 olarak gerçekleşti. Ön lisans mezunları için kayıtlı istihdam oranı ise 2023 yılında yüzde 67,7 iken, bu oran 2024 yılında yüzde 66,4 olarak hesaplandı.

En yüksek kayıtlı istihdam oranı tıpta

Lisans seviyesinde en yüksek kayıtlı istihdama sahip olan bölümler tıp (yüzde 96,4), özel eğitim öğretmenliği (%95,1), elektrik öğretmenliği (yüzde 92,4), dil ve konuşma terapisi (yüzde 91,9) ile elektronik öğretmenliği (yüzde 91,9) oldu.

En yüksek kayıtlı istihdam oranına sahip ön lisans bölümü hangisi?

Ön lisans seviyesinde en yüksek kayıtlı istihdama sahip olan bölümler polis meslek eğitimi (yüzde 92,3), elektrik enerjisi üretim, iletim ve dağıtımı (yüzde 88,2), endüstriyel kalıpçılık (yüzde 87,4), metalurji (yüzde 85,2) ile doğalgaz ve tesisatı teknolojisi (yüzde 84,5 ) oldu.

) oldu. Lisans mezunlarında ortalama ilk iş bulma süresi 14,4 ay olarak gerçekleşti. Lisans mezunlarında ortalama ilk iş bulma süresi 2024 yılında bir önceki yıla göre değişmeyerek 14,4 ay olarak gerçekleşti. Ön lisans mezunlarının ortalama ilk iş bulma süresi ise 2023 yılında 15,9 ay iken, 2024 yılında 16,0 ay olarak hesaplandı.

İlk iş bulma süresinin en kısa olduğu lisans bölümü 2,2 ay ile dil ve konuşma terapisi oldu. Onu, özel eğitim öğretmenliği (4,3 ay), eczacılık (5,1 ay) ile ebelik (7,6 ay) takip etti.

oldu. Onu, özel eğitim öğretmenliği (4,3 ay), eczacılık (5,1 ay) ile ebelik (7,6 ay) takip etti. Ön lisans mezunlarının mezuniyetleri sonrası ilk iş bulma süre ortalamasının en kısa olduğu beş bölüm; polis meslek eğitimi (2,9 ay), optisyenlik (9,4 ay), aşçılık (10,9 ay), eczane hizmetleri (11,8 ay) ile sivil havacılık kabin hizmetleri (11,8 ay) oldu.



Ortalama kazancı en yüksek olan lisans bölümü

Lisans mezunlarının kazanç durumları incelendiğinde, aylık ortalama kazancı en yüksek olan beş bölüm sırasıyla; pilotaj, matematik mühendisliği, uzay mühendisliği, tıp ile uçak mühendisliği oldu.

Ortalama kazancın en yüksek olduğu ön lisans bölümü polis meslek eğitimi oldu



Ön lisans mezunlarının kazanç durumları incelendiğinde, aylık ortalama kazancı en yüksek olan beş bölüm; polis meslek eğitimi, uçak teknolojisi, perakende satış ve mağaza yönetimi, marka iletişimi ile elektrik enerjisi üretim, iletim ve dağıtımı oldu.

Lisans mezunlarının kendi alanında çalışma oranı yüzde 56,1

Ücretli çalışan (SGK 4/A) lisans mezunlarının öğrenim gördükleri eğitim ve öğretim alanı ile uyumlu bir meslek grubunda çalışma oranı 2023 yılında yüzde 55,6 iken bu oran 2024'te yüzde 56,1'e yükseldi. Ön lisans mezunlarında bu oran 2023 yılında yüzde 51,5 iken 2024'te yüzde 51 oldu.

Ücretli çalışan (SGK 4/A) lisans mezunlarının öğrenim gördükleri eğitim ve öğretim alanı ile uyumlu bir meslek grubunda çalışma oranının en yüksek olduğu ilk beş alan, sağlık ve refah (yüzde 79,9), iş, yönetim ve hukuk (yüzde 79,4), eğitim (yüzde 63,8), mühendislik, imalat ve inşaat (yüzde 63,7) ile bilişim ve iletişim teknolojileri (yüzde 56,8) olarak saptandı. En düşük uyum ise yüzde 20,1 ile sosyal bilimler, gazetecilik ve enformasyon alanında gerçekleşti.

Ön lisans mezunlarının öğrenim gördükleri eğitim ve öğretim alanı ile uyumlu bir meslek grubunda çalışma oranının en yüksek olduğu ilk beş alan da iş, yönetim ve hukuk (yüzde 64,8), mühendislik, imalat ve inşaat (yüzde 60), hizmetler (yüzde 59,1), sağlık ve refah (yüzde 44,5) ile doğa bilimleri, matematik ve istatistik (yüzde 44) olarak kayıtlara geçti. En düşük uyumun ise yüzde 8 ile sosyal bilimler, gazetecilik ve enformasyon alanında gerçekleştiği tespit edildi.