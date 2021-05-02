Eğitim sektörünün önemli oyuncularından Uğur Okulları’nın yeni genel müdürü Nil Çiçek oldu. Yeni eğitim öğretim yılına altı yeni kampüsle başlayacaklarını söyleyen Çiçek, “2023’te 112 olan okul sayımızı 150’ye, 123 olan kurs sayımızı da 200’e çıkarmayı hedefliyoruz” diyor.

Uğur markasının hikayesi 53 yıl öncesine kadar uzanıyor. İstanbul Laleli’de ilk dersini veren Uğur Dershaneleri, bugün Uğur Okulları çatısı altında Türkiye’nin 51 ilinde 74’ü kampüs 112 okul ve 123 kursla faaliyet gösteriyor.

Eğitim sektörünün önemli oyuncularından biri olan Uğur Okulları’nın yönetiminde önemli bir değişiklik oldu. Boşalan genel müdürlük koltuğuna Nil Çiçek oturdu.

YEDİ BİRİME LİDERLİK EDECEK

İstanbul Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nde lisans eğitimi sonrası, İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde yüksek lisans eğitimini tamamlayan Çiçek, eğitim sektöründe deneyimli bir isim.

Meslek hayatına üniversite ikinci sınıfta stajyer matematik- geometri öğretmeni olarak başlayan Çiçek, yaklaşık 16 yıllık meslek hayatında matematik öğretmenliği, okul müdür yardımcılığı, okul müdürlüğü ve Türkiye geneli eğitim direktörlüğü görevlerinde bulundu.

Uğur ailesine 2016 yılında katılan Çiçek, beş yıl boyunca Uğur Okulları’nın eğitim ve öğretimden sorumlu genel müdür yardımcısı olarak çalıştı. Çiçek yeni genel müdürlük görevinde; eğitim-öğretim, yatırımlar, sınav ve yayınlar, PDR ve AR-GE, finans, kurumsal pazarlama ve kurslar olmak üzere yedi ayrı birime liderlik edecek.

İSTİHDAM 28 BİNE ÇIKACAK

Çiçek, önümüzdeki dönemde hem yeni kampüs hem de dijital yatırımlara odaklanacak. Yeni eğitim öğretim yılına altı yeni kampüsle başlamayı planlayan kurumun yeni lokasyonları; İzmir Güzelbahçe ve Bayraklı, Ankara Doğukent, Trabzon, Kocaeli Körfez ve Yalova olacak.

Nil Çiçek, “Bu kampüslerin yanı sıra hazırlıklarını sürdürdüğümüz ve yakında duyurularını yapacağımız farklı okullar ve kurslar da olacak. Ayrıca Cumhuriyetimizin 100’üncü yılı olan 2023’te kaliteli eğitimi, Türkiye’nin 81 iline ulaştırmayı ve 112 olan okul sayımızı 150’ye, 123 olan kurs sayımızı da 200’e çıkarmayı hedefliyoruz” diyor.

Uğur Okulları, pandemiye rağmen kayıt sayılarını artırmayı başardı. Kurum, okullarda yüzde 34, kurslarda ise yüzde 63 büyüme hedefliyor. Çiçek, bu doğrultuda şu an 18 bin 500 olan istihdam sayısını 2023 yılında 28 bine çıkarmayı öngördüklerini söylüyor.

DİJİTALE YATIRIM DEVAM EDECEK

“Dijital öğrenme- öğretme platformu Metodbox’ı dört yıldır okullarımızda aktif olarak kullanıyorduk. Bu nedenle uzaktan eğitim sürecine hızlı adapte olduk. Bu yıl ise Metodbox içerisine entegre edilen, yerli ve eğitim odaklı görüntülü görüşme sistemi SeeMeet’i geliştirdik.

Canlı derslerimiz SeeMeet üzerinden yapılıyor. Fiziki yatırımların yanı sıra teknolojik alt yapımızı geliştirmeye devam edeceğimiz yatırımlar yapacağız.

İlk olarak kurslarımız için Uğur Dijital uygulamasını başlatıyoruz. Öğrencilerimiz sınavlara hazırlık sürecinde, hem yüz yüze hem de yapay zeka tabanlı Uğur Dijital platformumuz üzerinden destek alacaklar.”