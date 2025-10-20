HMGS sonuçları ne zaman açıklanacak? HMGS/2 sınav sonuçları sorgulama

Hukuk alanında kariyer yapmak isteyenler için avukatlık stajına ve hakim/savcı sınavlarına katılabilme yeterliliğini sağlayan Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı'nın 2025 HMGS/2} ikinci oturumu tamamlandı.28 Eylül 2025'te gerçekleştirilen sınavın ardından, hukuk fakültesi mezunları gözlerini sonuçların açıklanacağı tarihe çevirdi.
HMGS/2 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan 2025 sınav takvimine göre, HMGS/2 sonuçları için tarih belli oldu. Buna göre; Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı (HMGS) sonuçları 23 Ekim 2025 tarihinde açıklanacak.
HMGS/2 SONUÇLARI SORGULAMA SAYFASI
Adaylar, sınav sonuçlarını ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresi üzerinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile öğrenebileceklerdir. Adayların adreslerine ayrıca bir sonuç belgesi gönderilmeyecek.
HMGS SORULARI VE CEVAPLARI YAYIMLANMIŞTI
2025 Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı ile İdari Yargı Ön Sınavı’nın 2025-İYÖS Temel Soru Kitapçıkları ve Cevap Anahtarları'nın yüzde 10'u erişime açıldı.
Sınava başvuran adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına, 28 Eylül 2025 tarihinde saat 14.55'ten itibaren 10 gün süreyle erişebilecektir.
Sorulara erişim adresi ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr olup, T.C. kimlik numarası ve aday şifresi ile giriş yapılacaktır.
Temel Soru Kitapçığı’nın görüntüleme süreci 8 Ekim 2025 tarihinde saat 23.59'da sona erecekr.
Sorular, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında eser niteliğinde olup telif hakları ÖSYM'ye aittir. ÖSYM'nin yazılı izni olmadan sorular hiçbir şekilde çoğaltılamaz, dağıtılamaz ve yayımlanamaz.
2025-HMGS/2 ve 2025-İYÖS Temel Soru Kitapçıkları ve Cevap Anahtarları (% 10)