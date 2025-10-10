ARA
DOLAR
41,83
0,16%
DOLAR
EURO
48,46
0,34%
EURO
GRAM ALTIN
5361,27
0,43%
GRAM ALTIN
BIST 100
10751,33
0,23%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Eğitim
  • Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) sonuçları açıklandı.

Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) sonuçları açıklandı.

Milyonlarca vatandaşın devlette kamu personeli olabilmek için girdiği KPSS sonuçları açıklandı. Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan yazılı açıklamada, 2025 KPSS A Grubu Sınav sonucunun ÖSYM’nin resmi sitesinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişime açıldığı belirtildi.


Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) sonuçları açıklandı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"2025-KPSS A Grubu Sınavı (Genel Yetenek-Genel Kültür ve Alan Bilgisi) sonuçları açıklandı. 7 Eylül 2025 tarihinde uygulanan 2025-KPSS A Grubu Sınavı’nın Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu ile 13-14 Eylül 2025 tarihlerinde uygulanan Alan Bilgisi oturumlarının değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, sınav sonuçlarına 10 Ekim 2025 tarihinden itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecektir."

Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) sonuçları açıklandı.-1
0
SON HABERLER
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL