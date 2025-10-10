ARA
Fotoğraf Türkiye'den: İlk gören deniz sanıyor

Büyük Harman Yaylası'ndan sis denizi manzaraları...


Son Güncellenme:
Fotoğraf Türkiye'den: İlk gören deniz sanıyor

Trabzon'un Hayrat ilçesi sınırları içindeki 2 bin 100 metre yükseklikteki Büyük Harman Yaylası'nda kayda alınan sis denizi görenleri büyülüyor. 

1 NEREDE?

NEREDE?

Hayrat ilçe merkezine 26 km, Trabzon il merkezine ise 100 km mesafede yer alan yayla, özellikle Mayıs-Ekim ayları arasında yöre halkını misafir ediyor. 

2 5 kilometrelik alan

5 kilometrelik alan

Özellikle mevsim geçişlerinde sis denizinin yoğun olarak görüldüğü yayla 5 kilometrekarelik bir alanı kapsıyor. 

Of ve Hayrat ilçe sakinleri tarafından yoğun olarak kullanılan yayla, doğa severlerin de ilgisini çekiyor.
 

Fotoğraflar: İHA
