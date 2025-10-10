Fotoğraf Türkiye'den: İlk gören deniz sanıyor

Trabzon'un Hayrat ilçesi sınırları içindeki 2 bin 100 metre yükseklikteki Büyük Harman Yaylası'nda kayda alınan sis denizi görenleri büyülüyor.
1 NEREDE?
Hayrat ilçe merkezine 26 km, Trabzon il merkezine ise 100 km mesafede yer alan yayla, özellikle Mayıs-Ekim ayları arasında yöre halkını misafir ediyor.
2 5 kilometrelik alan
Özellikle mevsim geçişlerinde sis denizinin yoğun olarak görüldüğü yayla 5 kilometrekarelik bir alanı kapsıyor.
Of ve Hayrat ilçe sakinleri tarafından yoğun olarak kullanılan yayla, doğa severlerin de ilgisini çekiyor.