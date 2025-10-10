Turizm öğrencileri mezun olmadan iş bulacak

Saatçioğlu, gençlerin çok donanımlı olduğunu ancak iyi yönlendirilmeleri gerektiğini belirterek, genç turizmcileri kendi toplantılarına dahil ederek sektörün en alt kademesinden en üst kademesine kadar her alanını görme imkanına kavuşturacaklarını bildirdi.

Gençlerin sektörü daha iyi tanıyacaklarını ve buna göre de kendilerine bir yol haritası çizeceklerini vurgulayan Saatçioğlu, "Türkiye'de yaklaşık 20 bin öğrenci hem üniversitelerden hem meslek liselerinden sektöre giriş yapıyor ama sadece yüzde 30'u bu meslekte kalmayı tercih ediyor. Oysaki biz 20 binin tamamına iş imkanı sunabiliriz" dedi.

Hakan Saatçioğlu, ayrıca Türk misafirperverliğinin yabancı personelde olmadığını, bu özelliğin de kaybedilmemesi gerektiğini dile getirdi.