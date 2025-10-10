Liseli gençten solunum hastaları için kritik buluş: 3 modüllü hava takip sistemi

Bireysel ihtiyaca yönelik üç farklı cihaz tasarladığını belirten Özsoy, şunları kaydetti:

"Kişisel kit, insanların yanlarında taşıyarak ortamın hava kirliliğini görebilecekleri bir cihaz. Medikal kit ise hastaların yaşam koşullarını öğrenebilecekleri bir cihaz. Son olarak priz modülü, hava kirli olduğunda üzerine bağlı olan cihazı çalıştırıyor. Örneğin siz kişisel kitinizi bebeğinizin odasına, priz kitini kendi odanıza koyarsınız, bu sayede bebeğe zarar verecek düzeyde bir hava kirliliğinde siz kendi odanızdan bunun verisini elde edebilirsiniz."