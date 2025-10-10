Trump'ın çok istediği Nobel Barış Ödülü'nün sahibi belli oldu

Norveç'in başkenti Oslo'daki Norveç Nobel Enstitüsünde yapılan basın toplantısında, 2025 Nobel Barış Ödülü'nün sahibi açıklandı.

Venezuelalı Maria Corina Machado, "Venezuela halkının demokratik haklarını savunmak için verdiği mücadele ve diktatörlükten demokrasiye adil ve barışçıl geçiş sağlamak için verdiği çabaları" dolayısıyla ödülün sahibi oldu.

Nobel Barış Komitesinden yapılan açıklamada, "Sumate adlı, demokratik gelişime adanmış kuruluşun kurucularından biri olarak Machado, 20 yılı aşkın bir süre özgür ve adil seçimleri savundu." ifadesi kullanıldı.



TRUMP ÇOK İSTİYORDU

Nobel Barış Ödülü ile ilgili gelen bir soruya Trump, "Sekiz savaşı durdurdum, bu daha önce hiç olmamıştı, ama onlar ne yapmaları gerekiyorsa yapacaklar. Ne yaparlarsa yapsınlar, sorun değil. Şunu biliyorum: Bunu o amaçla yapmadım, birçok hayat kurtardığım için yaptım" demişti. ABD’nin eski Başkanı Barack Obama’nın 2009’da Nobel Barış Ödülü’nü hiçbir şey yapmayarak aldığını öne süren Trump, "Hiçbir şey yapmadığı için ödül aldı. Seçildi ve Obama'ya, ülkemizi mahvetmekten başka hiçbir şey yapmadığı halde bu ödülü verdiler. Obama iyi bir başkan değildi" diye konuşmuştu.

