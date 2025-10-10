ARA
  • SPK'dan yeni bülten: 2 bedelsiz, 1 bedelli onayı geldi

Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK), 9 Ekim tarihli bülteni dün yayınlandı. Kurul 1 şirketin bedelli, 2 şirketin bedelsiz sermaye arttırımlarına onay verdi. SPK, 10 şirketin borçlanma aracı ihraç başvurusunu onayladı. Bültende yeni bir halka arz onay.


SPK'nın yeni bültenine göre kuruldan 3 şirkete sermaye artırımı onayı geldi. 

Kurul, Gimsan Gediz İplik ve Mensucat Sanayi AŞ'nin tahsisli, LDR Turizm ve Fonet Bilgi Teknolojileri A.Ş.'nin bedelsiz sermaye artırımı başvurularını onayladı.
10 ŞİRKETE ONAY

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), 10 şirketin borçlanma aracı ihraç başvurusunu onayladı.

SPK haftalık bültenine göre, Kurul, Shell & Turcas Petrol AŞ'nin 9 milyar liralık, Allbatross Yatırım Menkul Değerler AŞ'nin 1 milyar liralık, Optima Faktoring AŞ'nin 150 milyon liralık, Suvla Şarapları Tarım Sanayi ve Ticaret AŞ'nin 500 milyon liralık, Ak Finansal Kiralama AŞ'nin 3 milyar 500 milyon liralık, Marka Mağazacılık AŞ'nin 1 milyar 340 milyon liralık, Mint Finansman AŞ'nin 150 milyon liralık, Halk Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ'nin 4 milyar liralık, Anadolubank AŞ'nin 250 milyon dolarlık ve Destek Finans Faktoring AŞ'nin 3 milyon dolarlık borçlanma aracı ihraç başvurularına izin verdi.

Kurul, Emlak Varlık Kiralama AŞ'nin 6 milyar liralık ve Hedef Varlık Kiralama AŞ'nin 1 milyar liralık yönetim sözleşmesine dayalı kira sertifikası ihracı başvurusunu onayladı.

Ayrıca Kurul, Anadolu Hayat Emeklilik AŞ’nin Anadolu Hayat Emeklilik AŞ Katılım Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu ve Anadolu Hayat Emeklilik AŞ Kira Sertifikaları Katılım Emeklilik Yatırım Fonu'nun kuruluşlarına izin verdi.

Destek Yatırım Menkul Değerler AŞ'nin en iyi gayret aracılığı ve aracılık yüklenimi suretiyle halka arza aracılık faaliyeti izni verilmesine ilişkin başvurusunun olumlu karşılanmasına karar veren Kurul, 13 internet sitesine erişimin engellenmesi için hukuki işlemlerin yapılmasını kararlaştırdı.

