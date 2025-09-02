ARA
DOLAR
41,15
0,07%
DOLAR
EURO
47,93
-0,46%
EURO
GRAM ALTIN
4614,61
0,43%
GRAM ALTIN
BIST 100
11292,51
0,11%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

KPSS 2025 ne zaman, hangi tarihte? Kaç soru olacak?

KPSS 2025 için geri sayım başladı. 2025-KPSS A Grubu Sınavı Genel Yetenek-Genel Kültür Oturumu Sınava Giriş Belgeleri erişime açıldı. Peki KPSS 2025 ne zaman, hangi tarihte? Kaç soru olacak?


KPSS 2025 ne zaman, hangi tarihte? Kaç soru olacak?

KPSS 2025 NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

ÖSYM takvimine göre; 2025 KPSS lisans sınavı 7 Eylül'de yapılacak. Sınav 10.15'te başlayacak. Adaylar saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.

 

KPSS ALAN BİLGİSİ SINAVI NE ZAMAN?

Lisans sınavının ardından KPSS Alan Bilgisi oturumları düzenlenecek. KPSS Alan Bilgisi 1. Gün oturumu 13 Eylül'de, ikinci gün oturumu ise 14 Eylül'de düzenlenecek

KPSS SINAV GİRİŞ YERLERİ BELLİ OLDU

2025-KPSS A Grubu Sınavı Genel Yetenek-Genel Kültür Oturumu Sınava Giriş Belgeleri erişime açıldı.

2025-KPSS A Grubu Sınavı’nın Genel Yetenek-Genel Kültür oturumuna katılacak adayların sınava girecekleri binalara/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.

KPSS GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA EKRANI
 

KPSS LİSANS KAÇ SORU?

KPSS Lisans sınavı, Genel Yetenek ve Genel Kültür olmak üzere iki ana bölümden oluşur ve toplam 120 soru sorulur. Sınav süresi ise 130 dakikadır.

KPSS Lisans sınavındaki soru dağılımı şu şekildedir:

Genel Yetenek (60 Soru)

Türkçe: 30 soru (Sözel mantık soruları dahil)

Matematik: 27 soru (Sayısal mantık soruları dahil)

Geometri: 3 soru

Genel Kültür (60 Soru)

Tarih: 27 soru

Coğrafya: 18 soru

Vatandaşlık: 9 soru

Güncel Bilgiler: 6 soru
0
SON HABERLER
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL