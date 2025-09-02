KPSS 2025 ne zaman, hangi tarihte? Kaç soru olacak?

KPSS LİSANS KAÇ SORU?

KPSS Lisans sınavı, Genel Yetenek ve Genel Kültür olmak üzere iki ana bölümden oluşur ve toplam 120 soru sorulur. Sınav süresi ise 130 dakikadır.

KPSS Lisans sınavındaki soru dağılımı şu şekildedir:

Genel Yetenek (60 Soru)

Türkçe: 30 soru (Sözel mantık soruları dahil)

Matematik: 27 soru (Sayısal mantık soruları dahil)

Geometri: 3 soru

Genel Kültür (60 Soru)

Tarih: 27 soru

Coğrafya: 18 soru

Vatandaşlık: 9 soru

Güncel Bilgiler: 6 soru