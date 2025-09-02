KPSS 2025 ne zaman, hangi tarihte? Kaç soru olacak?

KPSS 2025 NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
ÖSYM takvimine göre; 2025 KPSS lisans sınavı 7 Eylül'de yapılacak. Sınav 10.15'te başlayacak. Adaylar saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.
KPSS ALAN BİLGİSİ SINAVI NE ZAMAN?
Lisans sınavının ardından KPSS Alan Bilgisi oturumları düzenlenecek. KPSS Alan Bilgisi 1. Gün oturumu 13 Eylül'de, ikinci gün oturumu ise 14 Eylül'de düzenlenecek
KPSS SINAV GİRİŞ YERLERİ BELLİ OLDU
2025-KPSS A Grubu Sınavı Genel Yetenek-Genel Kültür Oturumu Sınava Giriş Belgeleri erişime açıldı.
2025-KPSS A Grubu Sınavı’nın Genel Yetenek-Genel Kültür oturumuna katılacak adayların sınava girecekleri binalara/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.
KPSS LİSANS KAÇ SORU?
KPSS Lisans sınavı, Genel Yetenek ve Genel Kültür olmak üzere iki ana bölümden oluşur ve toplam 120 soru sorulur. Sınav süresi ise 130 dakikadır.
KPSS Lisans sınavındaki soru dağılımı şu şekildedir:
Genel Yetenek (60 Soru)
Türkçe: 30 soru (Sözel mantık soruları dahil)
Matematik: 27 soru (Sayısal mantık soruları dahil)
Geometri: 3 soru
Genel Kültür (60 Soru)
Tarih: 27 soru
Coğrafya: 18 soru
Vatandaşlık: 9 soru
Güncel Bilgiler: 6 soru