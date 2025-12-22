ÖSYM tarafından yürütülen KPSS 2025/2 merkezi yerleştirme tercih süreci tüm hızıyla devam ediyor. 18 Aralık’ta başlayan ve 25 Aralık 2025 saat 23.59’da sona erecek olan tercih işlemlerini erkenden tamamlayan adaylar, şimdi büyük bir heyecanla sonuçların ilan edileceği güne kilitlenmiş durumda.

KPSS 2025/2 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

ÖSYM'nin geçmiş yıllardaki yerleştirme hızı ve merkezi atama gelenekleri göz önüne alındığında, sonuç takvimine dair beklentiler şu şekilde şekilleniyor:

Tercih işlemlerinin 25 Aralık gece yarısı sona ermesinin ardından, ÖSYM'nin puan üstünlüğü esasına dayalı dijital yerleştirme sürecini yaklaşık bir hafta içerisinde tamamlaması bekleniyor. Bir önceki dönemde tercihlerin bitiminden tam bir hafta sonra sonuçların açıklanmış olması, bu yıl da benzer bir hızı işaret ediyor. Bu doğrultuda, adayların büyük bir heyecanla beklediği KPSS 2025/2 yerleştirme sonuçlarının 2 Ocak 2026 Cuma günü ilan edilmesi kuvvetle muhtemel görülüyor. Sonuçların en geç Ocak ayının ilk haftası içinde açıklanarak, yerleşen adayların yeni yılın ilk günlerinde atama süreçlerine başlaması hedefleniyor.

Tercih Yapacak Adaylar İçin Önemli Hususlar

Yönetmelik Esasları: Yerleştirmeler, “Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik” hükümleri uyarınca, sınav puanı üstünlüğüne göre yapılacaktır.

Kılavuz Kontrolü: Adayların tercih bildirmeden önce, tercih etmek istedikleri kadroların karşısında yer alan özel şartları ve nitelik kodlarını (mezuniyet, sertifika, boy-kilo vb.) dikkatle incelemeleri gerekmektedir. Şartlarını taşımadığınız bir kadroya yerleşseniz dahi atamanızın yapılmayacağını unutmamalısınız.

Tercih Robotu: Tercih robotu sayesinde mezuniyet alanınıza (Ortaöğretim, Ön Lisans veya Lisans) uygun kadroları filtreleyerek daha hızlı bir liste oluşturabilirsiniz

TERCİH KILAVUZU İÇİN TIKLAYIN

KPSS 2025/2 TERCİH ROBOTU İÇİN TIKLAYIN.