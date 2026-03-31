ARA
DOLAR
44,57
0,02%
DOLAR
EURO
51,34
-0,15%
EURO
ALTIN
6776,94
0,00%
ALTIN
BIST 100
13821,97
0,49%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Eğitim
KPSS 2026 ne zaman, hangi tarihlerde? KPSS ortaöğretim, lisans, ön lisans oturumları

Kamu kurumlarında görev almayı hedefleyen lise (ortaöğretim), ön lisans ve lisans mezunu adaylar için 2026 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) süreci, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından ilan edilen resmi takvimle birlikte netlik kazandı.

Ekonomist
[email protected]

Memuriyet hayali kuran milyonlarca vatandaşın hazırlık stratejilerini belirlediği bu dönemde, başvuru tarihlerinden sınav günlerine kadar tüm kritik eşikler adayların erişimine sunulmuş durumda.

ÖSYM’nin yayımladığı 2026 yılı sınav takvimine göre, adayların mezuniyet düzeylerine göre takip etmeleri gereken tarihler şu şekildedir:

KPSS Lisans (Genel Yetenek-Genel Kültür / Eğitim Bilimleri): * Başvurular: 1 – 13 Temmuz 2026

Sınav Tarihi: 6 Eylül 2026

KPSS Lisans (Alan Bilgisi):

Sınav Tarihleri: 12 – 13 Eylül 2026 (Sonuçlar 7 Ekim’de açıklanacaktır.)

 

KPSS Ön Lisans:

Başvurular: 29 Temmuz – 10 Ağustos 2026

Sınav Tarihi: 4 Ekim 2026

KPSS Ortaöğretim (Lise):

Başvurular: 27 Ağustos – 8 Eylül 2026

Sınav Tarihi: 25 Ekim 2026

Adaylar, belirlenen takvim doğrultusunda başvurularını ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden veya mobil uygulama aracılığıyla elektronik ortamda gerçekleştirebileceklerdir. Belirlenen normal başvuru sürelerini kaçıran adaylar için ÖSYM, her oturum için farklı tarihlerde "Geç Başvuru" imkanı da tanımaktadır. Sınavlara kalan sürenin daralmasıyla birlikte, memur adaylarının çalışma tempomlarını bu resmi tarihlere göre optimize etmeleri, atama puanları ve kadro tercihleri açısından belirleyici rol oynayacak.
0
SON HABERLER
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL