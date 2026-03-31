KPSS 2026 ne zaman, hangi tarihlerde? KPSS ortaöğretim, lisans, ön lisans oturumları

Memuriyet hayali kuran milyonlarca vatandaşın hazırlık stratejilerini belirlediği bu dönemde, başvuru tarihlerinden sınav günlerine kadar tüm kritik eşikler adayların erişimine sunulmuş durumda.
ÖSYM’nin yayımladığı 2026 yılı sınav takvimine göre, adayların mezuniyet düzeylerine göre takip etmeleri gereken tarihler şu şekildedir:
KPSS Lisans (Genel Yetenek-Genel Kültür / Eğitim Bilimleri): * Başvurular: 1 – 13 Temmuz 2026
Sınav Tarihi: 6 Eylül 2026
KPSS Lisans (Alan Bilgisi):
Sınav Tarihleri: 12 – 13 Eylül 2026 (Sonuçlar 7 Ekim’de açıklanacaktır.)
KPSS Ön Lisans:
Başvurular: 29 Temmuz – 10 Ağustos 2026
Sınav Tarihi: 4 Ekim 2026
KPSS Ortaöğretim (Lise):
Başvurular: 27 Ağustos – 8 Eylül 2026
Sınav Tarihi: 25 Ekim 2026
Adaylar, belirlenen takvim doğrultusunda başvurularını ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden veya mobil uygulama aracılığıyla elektronik ortamda gerçekleştirebileceklerdir. Belirlenen normal başvuru sürelerini kaçıran adaylar için ÖSYM, her oturum için farklı tarihlerde "Geç Başvuru" imkanı da tanımaktadır. Sınavlara kalan sürenin daralmasıyla birlikte, memur adaylarının çalışma tempomlarını bu resmi tarihlere göre optimize etmeleri, atama puanları ve kadro tercihleri açısından belirleyici rol oynayacak.