KPSS P1, P2, P3 puanları ne anlama geliyor? KPSS P1, P2, P3 puanla alım yapan kurumlar ve meslekler

Kamu kurum ve kuruluşlarında kariyer hedefleyen binlerce adayın katıldığı Eylül 2025'te düzenlenen lisans düzeyindeki KPSS A Grubu (Genel Yetenek-Genel Kültür ve Alan Bilgisi) sınav sonuçları bugün (10 Ekim 2025) itibarıyla açıklandı. Adaylar, elde ettikleri yüksek puanlarla kariyerlerine bir adım önde başlamak için gözlerini alım yapacak kurumlara çevirdi.
KPSS Puan Türleri ve P1 Puan Türünün Detayları
Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS), lisans mezunlarının kamu kurumlarındaki farklı kadrolara başvurabilmesi için kullanılan çeşitli puan türlerinden oluşur. Bu puan türleri, Genel Yetenek (GY) ve Genel Kültür (GK) testlerinin netlerinin farklı ağırlıklarla hesaplanmasıyla elde edilir
KPSS P1 Puan Türü Nedir?
KPSS P1, genellikle Genel İdari Hizmetler (GİH) ve Teknik Hizmetler (TH) kadrolarına atanmak isteyen lisans mezunları için hesaplanan temel puan türüdür.
Puan Hesaplama Oranı
Genel Yetenek (GY): %70 ağırlığa sahiptir.
Genel Kültür (GK): %30 ağırlığa sahiptir.
Bu ağırlıklandırma, Genel Yetenek (sayısal ve sözel akıl yürütme becerisi) alanının başarı için daha kritik olduğunu göstermektedir.
İlgili Bölüm ve Kullanım Alanı
P1 puan türü, özellikle İİBF (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi) mezunları ile bazı mühendislik bölümleri mezunlarını yakından ilgilendirir. Bu puan türü, daha çok kurumların kendi özel giriş sınavları için uzmanlık ve denetim kadrolarında bir ön eleme aracı olarak kullanılır.
P1 ile Alım Yapan Başlıca Kurum ve Kadrolar
P1 puanı genellikle aşağıdaki kurumlarda ve kadrolarda adaylardan talep edilir:
Bakanlık Kadroları: Müfettiş Yardımcısı, Uzman Yardımcısı, Denetmen Yardımcısı.
Borsa İstanbul: Uzman Yardımcısı.
Merkez Bankası (TCMB): Uzman ve Denetçi Yardımcısı.
Rekabet Kurumu: Uzman Yardımcısı.
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK).
Bakanlıklar: Mühendislik kadroları.
KPSS P2 ve P3 Puan Türlerinin Detayları ve Kullanım Alanları
KPSS'de lisans mezunları için hesaplanan en önemli puan türlerinden olan P2 ve P3 puan türlerinin hesaplama oranları ve bu puanlarla alım yapan başlıca kurum ve kadrolar aşağıdadır.
KPSS P2 Puan Türü Nedir?
KPSS P2 puan türü, sadece lisans mezunlarını ilgilendirir ve ağırlıklı olarak idari uzmanlık kadrolarına giriş için bir ön eleme aracı olarak kullanılır.
Puan Hesaplama Oranı
Genel Yetenek (GY): %60 ağırlığa sahiptir.
Genel Kültür (GK): %40 ağırlığa sahiptir.
Bu puan türüyle alım yapan bazı kurum ve pozisyonlar şunlardır:
Diyanet İşleri: Uzman Yardımcısı
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı: AB Uzman Yardımcısı
Kalkınma Bankası: Uzman Yardımcısı
İdari Hakimlik (Sınav başvurularında ön koşul olarak kullanılır)
Müfettiş Yardımcısı
KPSS P3 Puan Türü Nedir?
KPSS P3 puan türü, sınavın en çok kullanılan alanıdır ve kamudaki genel memuriyet kadrolarına alımlarda temel puan olarak öne çıkar. Yalnızca lisans mezunları için geçerlidir.
Puan Hesaplama Oranı
Genel Yetenek (GY): %50 ağırlığa sahiptir.
Genel Kültür (GK): %50 ağırlığa sahiptir.
GY ve GK alanlarının eşit ağırlıkta hesaplanması, her iki alandaki bilginin de eşit derecede önemli olduğunu gösterir.
P3 ile Alım Yapan Kurumlar ve Kadrolar
P3 puanı, genel memuriyet kadroları (4001 kodu) ile birlikte, aşağıdaki çok çeşitli kurum ve pozisyonlarda kullanılır:
|Kurum
|Kadro / Alan
|Emniyet Genel Müdürlüğü
|POMEM (Polis Meslek Eğitim Merkezi), Komiser Yardımcılığı
|Adalet Bakanlığı
|Adliyeler (Zabıt Kâtibi, İnfaz Koruma Memuru vb. alımlarında kullanılan puan türü bazen farklılık gösterebilir)
|Gümrük Bakanlığı
|Gümrük Muhafaza Memurluğu, Gümrük Muayene Memurluğu, Ticaret İl Müdürlüğü, Tüketici Hakem Heyeti Raportörlüğü
|Büyük Kurumlar
|Devlet Hava Meydanları Genel Müdürlüğü (DHMİ), T.C. Devlet Demir Yolları (TCDD), Posta ve Telgraf Teşkilatı (PTT), Devlet Su İşleri (DSİ), Orman Genel Müdürlüğü (OGM)
|Diğer Kamu Kurumları
|Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu, Göç İdaresi Genel Müdürlüğü, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Makina Kimya Endüstrisi (MKE), Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü
|Askeri Alımlar
|Türk Silahlı Kuvvetleri (Sözleşmeli subay, astsubay, uzman çavuş alımları)
|Özel Uzmanlık
|Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Bilişim Personeli ve Uzman Yardımcısı, Vakıfbank Müfettiş Yardımcısı
|Üniversiteler
|Üniversiteler tarafından yapılan sözleşmeli personel ve memur alımları