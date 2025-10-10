KPSS P1, P2, P3 puanları ne anlama geliyor? KPSS P1, P2, P3 puanla alım yapan kurumlar ve meslekler

KPSS P2 ve P3 Puan Türlerinin Detayları ve Kullanım Alanları

KPSS'de lisans mezunları için hesaplanan en önemli puan türlerinden olan P2 ve P3 puan türlerinin hesaplama oranları ve bu puanlarla alım yapan başlıca kurum ve kadrolar aşağıdadır.

KPSS P2 Puan Türü Nedir?

KPSS P2 puan türü, sadece lisans mezunlarını ilgilendirir ve ağırlıklı olarak idari uzmanlık kadrolarına giriş için bir ön eleme aracı olarak kullanılır.

Puan Hesaplama Oranı

Genel Yetenek (GY): %60 ağırlığa sahiptir.

Genel Kültür (GK): %40 ağırlığa sahiptir.

Bu puan türüyle alım yapan bazı kurum ve pozisyonlar şunlardır:

Diyanet İşleri: Uzman Yardımcısı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı: AB Uzman Yardımcısı

Kalkınma Bankası: Uzman Yardımcısı

İdari Hakimlik (Sınav başvurularında ön koşul olarak kullanılır)

Müfettiş Yardımcısı