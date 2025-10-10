ARA
Analistlere göre, "Avatar" serisinin üçüncü filminin Çin'de sinemalarda gösterime girmesi, Disney hisseleri açısından stratejik açıdan önemli bir adım olacak.


Disney'in yan kuruluşu 20th Century Studios, Çin sosyal medya platformu Weibo'da yaptığı açıklamada, "Avatar: Ateş ve Kül" filminin 19 Aralık 2025'te Çin sinemalarında vizyona gireceğini duyurdu.

James Cameron'ın yönettiği film, popüler "Avatar" serisinin hikâyesini sürdürüyor ve serinin üçüncü filmi olacak. İki ay önce yayınlanan resmi fragman ise YouTube'da şimdiden 25 milyondan fazla izlenme sayısına ulaşarak hayranların ilgisinin büyük olduğunu gösteriyor.

Disney hisseleri inişli çıkış bir seyir izliyor

Focus.de'de yer alan habere göre; DZ Bank, Çinli sinemaseverlerin önceki yapımlara güçlü ilgi göstermesi nedeniyle yeni filmin bu başarıyı bile aşma potansiyeline sahip olduğunu düşünüyor. Bu nedenle, filmin Çin'de gösterime girmesi, "Avatar" serisinin küresel erişimini daha da genişletmek ve önemli bir finansal başarı elde etmek için stratejik açıdan önemli bir adım.

Yaz aylarında kayda değer bir yükseliş kaydeden hisse, Mayıs ve Temmuz ayları arasında üçte birden fazla değer kazandı ve ardından yakın zamanda tekrar değer kaybetti. Bakalım filmin Çin'de de vizyona girecek olması Walt Disney hisselerini nasıl etkileyecek?

