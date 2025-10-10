Milyarderler parasına para katıyor, geri kalanlar izliyor

Forbes'a göre, 2025 yılına kadar dünya çapında yaklaşık 3 bin milyarder olacak; bu sayı, milenyumun başlangıcındaki sayının altı katı. Servet psikolojisi profesörü Thomas Druyen'e göre bu, kapitalizmin yeni mantığının bir sonucu: "Dijitalleşme, ağ etkileri ve sermaye piyasaları birbirini güçlendiriyor."

Druyen'e göre Elon Musk, Jeff Bezos ve Sam Altman gibi isimler yeni bir tür küresel güç elitini temsil ediyor: Sadece ürünleri değil, uzay seyahatinden medyaya kadar tüm altyapıları şekillendiren multi-milyarderler.

Focus.de'de yer alan habere göre; bu eğilimin daha da yoğunlaşması muhtemel. Druyen, süper zenginlerin sayısının artmaya devam edeceğinden emin. Yeni ekonominin ivmesi devam ederse, "önümüzdeki birkaç yıl içinde bir trilyon dolarlık bir servetin elde edilmesi muhtemel."

Finans devleri güçlerini genişletiyor

Buna karşılık, şu anda dünyanın en zengin kişisi olan Elon Musk'ın Bloomberg Milyarderler Endeksi'ne göre yaklaşık 450 milyar dolarlık bir servete sahip olduğu tahmin ediliyor . Druyen'in değerlendirmesi şu şekilde: "Yapay zeka, servetin ağırlığını birkaç güçlü aktöre kaydırıyor ve onlara daha önce hiç görmediğimiz bir kaldıraç sağlıyor."

Bu yeni finans devleri güçlerini genişletmeye devam ettikçe, toplumun geri kalanı ekonomik, teknolojik ve politik olarak geride kalma tehlikesiyle karşı karşıya kalıyor.