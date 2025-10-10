Focus Online'ın haberine göre "Stranger Things"in her yeni sezonu çıtayı yükseltti, ancak bu sefer Netflix kalıpları yıkmış gibi görünüyor. Bölüm başına maliyetin 60 milyon dolara kadar çıktığı ve bu da tüm sezonun bütçesini 400-480 milyon dolara çıkaracağı belirtiliyor.

Bu durum, "Stranger Things"in sadece diğer tüm Netflix dizilerini finansal olarak geride bırakmasını sağlamakla kalmayacak, aynı zamanda tüm sezonlar dahil yaklaşık 870-950 milyon dolarlık toplam bütçesiyle tüm zamanların en pahalı yayın projesi haline gelecek.

Yeni bölümleri üç bölüm halinde yayınlanacak

"Stranger Things"in yeni bölümleri Netflix'te üç bölüm halinde yayınlanacak: İlk bölümler 27 Kasım 2025'te, diğer bölümler 26 Aralık 2025'te ve dizi finali 1 Ocak 2026'da yayınlanacak.